Венгрия заблокировала заявление Евросоюза об ордере Гаагского трибунала на арест Путина — Bloomberg

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на арест президента России Владимира Путина. Из-за вето Будапешта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого обнародовал заявление от своего имени.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Страна не подписала и совместное заявление министров юстиции ЕС.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления, которые они совершают в Украине", — говорится в заявлении Борреля, опубликованном в воскресенье вечером.

В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия не подписала.

МУС выдал ордера на арест Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за предполагаемые военные преступления, связанные с похищением детей из Украины.

Официальные лица в Киеве расследуют более 16 000 предполагаемых случаев принудительной депортации несовершеннолетних, заявил на прошлой неделе президент Владимир Зеленский, и пока только около 300 были возвращены домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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