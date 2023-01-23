Венгрия защищает Россию: протестует против новых санкций и обесценивает уже введенные

Венгрия выступила против усиления санкций в отношении России, в частности против принятия 10-го пакета ограничений. Эту позицию аргументируют тем, что уже принятые ограничения якобы обрекают Европу на безысходность.

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Об этом в Facebook заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он также выразил убеждение, что действующие санкции против РФ невыгодны для самого ЕС с точки зрения:

экономики;

политики;

безопасности.

"Санкции доказали, что загнали Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы огромной ошибкой выдвигать еще один пакет ограничений", – написал Сийярто.

Новый – десятый – пакет санкций против России ожидается в ближайшее время. По словам журналиста Рикарда Йозвяка, ЕС намерен утвердить его к годовщине полномасштабного нападения РФ на Украину – 24 февраля.

"Десятый пакет санкций ЕС в отношении России вступит в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля... Пересмотр ценового предела на российскую нефть может произойти в марте", – сообщил он.

Тем временем Венгрия несколькими днями ранее заблокировала очередной транш помощи ЕС для Украины – 500 млн евро из Европейского фонда мира. Тем не менее деньги могут выделить и без ее согласия – ведь в аналогичной ситуации ЕС принял правовой акт, который позволил доставить эту помощь в обход Венгрии. "Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всему ЕС", – прокомментировал эту возможность европейский дипломат.

Также в Венгрии отказались предоставить транзит по своей территории для поставки оружия Украине. Там заявили, что заботятся о безопасности более чем 100 тысяч этнических венгров, которые живут на Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Орбан заявил, что его страна должна стремиться к региональному лидерству, а для этого следует дружить с условными врагами Запада, усиливающими свое влияние. Мол, война России в Украине только показала, что западоцентризм не может оставаться ключевой моделью построения государства.