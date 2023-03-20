В Венгрии отказались участвовать в закупке миллиона боеприпасов для ВСУ по плану ЕС: мы хотим мира

Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины странами ЕС. Там объяснили свою позицию "желанием мира".

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Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Index. "Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, мы хотим мира, мы не участвуем в этой акции", – сказал он.

В то же время Сийярто заявил, что Будапешт "не будет мешать другим делать то, что они хотят".

По словам Сийярто, план ЕС предусматривает выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи стран-членов и еще 1 млрд дополнительно для совместной закупки боеприпасов.

Около 10 млн евро вклада Венгрии в Европейский фонд мира используют на другие цели, в частности на обеспечение стабильности на Западных Балканах и уменьшение миграции в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 марта главы МИД ЕС утвердили план поставки боеприпасов для Украины. Соглашение предполагает передачу Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Инициативу предложила Эстония: Таллин заявил, что ВСУ используют от 60 до 210 тыс. снарядов в месяц, тогда как оборонная промышленность Европы может производить только 25 тыс.

– Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев обеспечил системность поставок боеприпасов для ВСУ из стран НАТО. На весь 2023 год заключаются контракты, чтобы армия была обеспечена всем необходимым.

– По данным Financial Times, Киев запросил у стран ЕС поставку ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы уменьшить острый дефицит боеприпасов.