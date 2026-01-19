Киевляне собираются на вечеринки во дворах, приглашают к себе согреться и делятся лайфхаками: как столица переживает блэкаут

Несмотря на то, что Россия решила с помощью ракет и "шахедов" во время морозов погрузить столицу Украины в блэкаут, киевляне не сдаются. Люди не только ищут возможности запастись электричеством, согреться в холодных квартирах, приготовить еду, но и поддерживают друг друга как могут, предлагают помощь.

"Вечеринки несокрушимости"

9 января, сразу с наступлением длительных морозов, Россия атаковала энергетику Украины. Больше всего досталось столице. Ракеты вывели из строя ТЭЦ-5, 6, подстанции. В квартирах киевлян пропали свет, отопление, вода.

Жители многоэтажек остались не просто без света, но даже без возможности приготовить пищу, поскольку в квартирах установлены электрические плиты.

Однако киевляне не сдаются. В соцсетях стали появляться видео, как жители жилых комплексов устраивают настоящие пати в своих дворах. Жарят шашлыки, сосиски, колбаски на мангалах, готовят картошку, бутерброды.

Первыми пример показали жители Троещины, которые организовали столы, еду и согревающие напитки прямо под окнами на детской площадке. Вслед за ними соцсети буквально поразило музыкальное пати в ЖК "Комфорт таун".

Жильцы договорились со своей управляющей компанией, и на одной из спортивных площадок организовали встречу. Подготовили мангалы, жарили шашлыки и колбаски. Среди жильцов оказался диджей, который буквально заводил своей музыкой народ.

"Все договорились в одном из наших домовых чатов, скинулись на еду, приносили с собой. Люди выносили из дома столы, мангалы, стулья. Собралось не менее 100 человек. Танцевали, веселились, знакомились с соседями. Это были дни, когда в домах жестко выключали свет, не было тепла, и такая поддержка была как никогда кстати. Люди не сдаются. Не все были рады такому событию, кто-то умудрился даже вызвать полицию. Но думаю, кто-то просто не разобрался, что происходит, да и полицейские оказались адекватными, никто не вмешивался", – рассказала одна из жительниц этого ЖК.

Жильцы уже договариваются о следующей встрече, на которую собираются прийти еще больше народу. Такие вечеринки прошли и в других ЖК.

Правда, в соцсетях нашлись те, кто осудил подобные мероприятия, считая, что название "вечеринка несокрушимости" никак не подходит. Мол, лучше бы собирали деньги на генераторы, помогали бездомным животным в такой мороз, готовили еду для одиноких беспомощных людей.

На Оболони (район, который сильно пострадал от российского обстрела) жители и владельцы заведений предлагали киевлянам прийти к ним, зарядить телефоны, компьютеры, согреться.

Так многодетная семья написала в сети: "Если у вас есть маленький ребенок и вам нужна помощь (приготовить еду, у нас есть газ, покупаться, зарядить устройство), обращайтесь. Мы обычная семья, многодетная, и тоже с маленьким ребенком, но поделимся теплом, теплой водой (бойлер), электричеством (есть аккумулятор, бывает, конечно, ненадолго хватает, но зарядиться можно). Мы рядом, мы вместе, мы непобедимы".

Владелица салона на Оболони Luxor написала, что у них есть свет, тепло. И "минус" первый этаж в случае тревоги. "Приходите с детьми и сами. Заряжайте гаджеты. Свободные мастера помоют вам голову. Человеку важно заботиться о себе в сложные времена. А мы рады быть полезными".

В спальных районах возле многоэтажек спасатели развернули палатки несокрушимости. Там есть свет, тепло, можно выпить горячий чай.

"Мы с детьми в выходные провели там два часа. У нас на Березняках огромная проблема с отоплением и электричеством, наш район очень сильно пострадал. Мы живем на 10-м этаже, поэтому спуститься то несложно, а вот потом подняться наверх с детьми и покупками уже проблема. А там мы даже сняли верхнюю одежду, дети рисовали, раскрашивали картинки, потом я им почитала, попили чай. Главное согрелись", – рассказывает киевлянка Виктория Гончаренко.

Правда, в Киеве был случай, когда председатель одного из ОСМД нового ЖК не разрешил сотрудникам ГСЧС установить такую палатку на их газоне, решил, что газон вытопчут и будут приходить жители соседних старых многоэтажек, которые, по его мнению, являются пьющими людьми.

Благотворительные фонды также занялись раздачей горячей еды для жителей киевских микрорайонов на левом берегу, у которых дома электроплиты. В выходные к таким пунктам выстраиваются очереди, приходят мамы с детьми, пожилые люди.

Кроме того, в соцсетях украинцы делятся лайфаками на случай отключения электроэнергии. Как нагреть утюг на газовой плите, чтобы погладить одежду. Или как соорудить фонарик – поставить пластиковую бутылку с водой на фонарик в мобильном телефоне и вот тебе больше света. Как на сухом спирте приготовить еду.

Родители при свете фонариков устраивают для детей театр теней. В спортивных залах люди занимаются при свете фонарей и мобильных телефонов. Самое главное, что жизнь ни в Киеве, ни в Украине не останавливается. Люди продолжают работать, учиться, отдыхать и не терять надежду на мирное будущее.