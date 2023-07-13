Мог знать о планах Пригожина на бунт: Суровикина допрашивают в Москве, но обвинения не предъявляют – WSJ

В Москве удерживают и допрашивают главнокомандующего российскими Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина, известного как генерал Армагеддон – такое прозвище он получил за бомбардировки, которые вел в Сирии. Его задержали после начала "мятежа" предводителя ЧВК "Вагнер" Пригожина, однако обвинений Суровикину пока не предъявляют.

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Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что кроме Суровикина, были задержаны, отстранены или уволены и другие российские военачальники.

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, спустя несколько часов после начала "марша на Москву" террористической ЧВК "Вагнер" ФСБ задержала нескольких российских высокопоставленных военных. Среди задержанных был и генерал Суровикин.

Утверждается, что его содержат и допрашивают в Москве, однако Суровикина не обвинили в преступлении.

По информации одного из источников издания, Суровикин якобы знал о планах "мятежа", хотя не был причастен к нему.

Отмечается, что усилия Кремля по отсеву офицеров, подозреваемых в нелояльности, гораздо шире, чем известно широкой общественности. По словам собеседников издания, по меньшей мере 13 старших офицеров задержали для допроса. Еще около 15 было отстранено от службы или уволено.

"Эти задержания направлены на очистку рядов от тех, кому, как считают, больше нельзя доверять", – сказал источник.

Утверждается, что Суровикин не находился в следственном изоляторе. Однако он проходил неоднократные допросы, поскольку следствие выясняло, какую именно роль он играл в мятеже Пригожина.

Источники сообщили, что Суровикина могут отпустить, когда Путин наконец решит, как справиться с последствиями "мятежа".

Кроме Суровикина, якобы задержали его заместителя генерал-полковника Андрея Юдина и заместителя начальника военной разведки генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Впоследствии обоих военных отпустили, однако их отстранили от исполнения служебных обязанностей – им ограничено передвижение и они находятся под наблюдением, сообщил один из источников.

Отмечается, что у Алексеева были "давние связи с Вагнером". Однако в самом начале "мятежа" он принял участие в записи видео, на которой призывал боевиков остановиться.

Среди других задержанных – бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее занимавший должность заместителя министра обороны и присоединившийся к боевикам Пригожина в конце апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о том, что Суровикин, а также первый заместитель начальника ГШ РФ Владимир Алексеев не только были в курсе подготовки Пригожиным вооруженного мятежа, но и способствовали его реализации, заявлял российский правозащитник Владимир Осечкин.

По его данным, мятеж готовили более 8 месяцев, а Суровикин и Алексеев отдавали устные команды подразделениям российской армии не сопротивляться "вагнеровцам". По данным Осечкина, в России уже открыли уголовные дела в отношении военных, поддержавших Пригожина.

Со временем о том, что Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт, написало также издание NYT со ссылкой на источники в американской разведке.

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