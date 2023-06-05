Минус два танка и не только: российские добровольцы устроили 'бавовну' в Шебекино, серая зона охватила почти 10 кв. км. Видео

Подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) продолжают операцию в Белгородской области страны-террориста. Серая зона на 5 июня 2023 года охватила почти 10 кв. км.

Видео дня

Накануне российские добровольцы устроили "бавовну" в Шебекино. Соответствующее видео было опубликовано легионом "Свобода России".

В частности, деятельность российских добровольцев фиксируется в Новой Таволжанке, а российские войска в настоящее время не контролируют пункт пропуска.

Отмечается, что хотя путинская армия и перебрасывает дополнительные силы в Белгородскую область, но это не дает результатов.

При этом вдоль государственной границы Украины продолжаются взаимные обстрелы.

Кроме того, ночью с использованием дронов группы легиона уничтожили в районе КПП "Шебекино" 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ.

"Двигаемся дальше до полного уничтожения режима. Россия будет свободной!" – отметили российские добровольцы.

Напомним, 4 июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвигаются вперед с боями, однако когда было снято опубликованное видео, не известно.

Ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы опубликовали кадры с обстрелами по центрам расположения живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах из тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 июня Шебекино снова затянуло дымом. Местные власти заявили о новом обстреле города;

– 3 июня в сети появились новые кадры из Шебекино Белгородской области РФ, где шли бои. Там показан опустевший и разрушенный город.

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