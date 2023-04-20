Медведев выдал новое истерическое заявление и пообещал Украине разгром 'как под Сталинградом'

Зампредседателя Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев в очередной раз разразился новыми истерическими заявлениями. В этот раз он пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и пообещал Украине разгром "как под Сталинградом".

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Медведев назвал украинского лидера и украинцев "нацистами" и сравнил Зеленского с "немецким фюрером".

"Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом. Искренние люди: 1. Наконец-то поняли, что этот актёр – настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. 2. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде. Хотя этот мелкий бандеровец – совсем не фельдмаршал Паулюс", – выдал новую порцию угроз российский политик.

Стоит отметить, что чем хуже у России идут дела на поле боя в Украине, тем громче кричат о грядущей победе РФ российские пропагандисты. Особенно усердствует в этом экс-президент РФ Дмитрий Медведев, который фонтанирует феерическими постами, преисполненными злобы, оскорблений и угроз как в адрес Украины, так и ее западных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев ранее разразился угрозами и оскорблениями. На этот раз под "разнос" попали Польша и ее премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Какой-то тупоголовый по имени Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право ударить по России и что он не беспокоится о войне НАТО против России, потому что последняя скоро проиграет ее", – написал российский чиновник.

В Польше с юмором отреагировали на угрозы бывшего президента РФ и одиозного политика. Ему посоветовали и дальше смешивать алкоголь с наркотиками.