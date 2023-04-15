В Польше ответили Медведеву на угрозы: смешивать алкоголь и наркотики небезопасно, но продолжайте

В Польше с юмором отреагировали на угрозы бывшего президента РФ, одиозного политика Дмитрия Медведева. Ему посоветовали и дальше смешивать алкоголь с наркотиками.

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Такой комментарий под постом Медведева в Twitter оставило Агентство национальной безопасности Польши (Agencja Bezpieczeństwa Narodowego). В нем заместитель председателя Совета безопасности РФ писал, что Польша якобы обречена на исчезновение с карты мира.

"Уважаемый господин Медведев. Помните, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – ответили на его угрозы в спецслужбе.

На Агентство в Twitter набросились пророссийские боты, называя их "бандеровцами".

"Вчера наш профиль назвали пророссийским. Сегодня нас называют "бандеровцами" – то есть мы хорошо выполняем свою работу", – отметили в ведомстве.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Вашингтоне заявил, что Запад заинтересован в победе Украины в войне, развязанной Россией, хотя некоторые страны ставят во главу угла собственные выгоды. Он подчеркнул, что Украина не является конечной целью РФ, и Путин дал миру это понять.

В ответ на его слова Медведев разразился угрозами и оскорблениями в адрес политика и всей Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На карте мира Медведеву также мешает Украина. Ранее он выдал бред, что в 1991 году Украиной "назвали кусочки России".

– А до этого Медведев разразился новыми оскорблениями в адрес Украины и ее власти из-за расторжения договора аренды между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ МП. Российский чиновник принялся угрожать украинскому руководству "судом божьим".

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