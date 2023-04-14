Медведев выдал новую порцию угроз и предсказал исчезновение Польши с карты мира

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз разразился угрозами и оскорблениями. На этот раз под "разнос" попала Польша и ее премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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Российский чиновник заявил, что эта страна "исчезнет вместе со своим тупым премьер-министром". Новую порцию злобы Медведев излил на своей странице в Twitter.

"Какой-то тупоголовый по имени Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право ударить по России, и что он не беспокоится о войне НАТО против России, потому что последняя скоро проиграет ее", – объяснил свой выпад в сторону Польши Моравецкий.

Он высказал мнение, что Польша обречена исчезнуть из карты мира из-за ее нынешней роли для Североатлантического альянса.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна наверняка исчезнет вместе со своим тупым премьер-министром", – выдал Медведев.

Напомним, что одиозный политик уже не впервые высказывает аналогичное желание. На карте мира ему также мешает Украина. Ранее Медведев выдал бред, что в 1991 году Украиной "назвали кусочки России".

Также зампред Совбеза РФ вновь принялся оскорблять западных политиков, в частности, назвал президента США Джо Байдена "маразматиком". При этом Медведев выдумал, что американцы якобы страдают от того, что поддерживают Украину и "даже не покажут страну на карте".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Моравецкий в Вашингтоне заявил, что Запад заинтересован в победе Украины в развязанной Россией войне, хотя некоторые страны ставят на первое место собственные выгоды. Кремлевский диктатор Владимир Путин четко дал понять – он не остановится на Украине;

– при этом ранее Медведев разразился новыми оскорблениями в адрес Украины и ее властей из-за расторжения договора аренды между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и УПЦ МП, экстравагантный российский чиновник принялся грозить украинскому руководству "судом божьим".

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