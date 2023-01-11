Мать ликвидированного в Украине зэка-''вагнеровца'' возмутилась отсутствием ''почестей'' в РФ: он отбывал срок за поджог дома с людьми. Фото

В российской деревне Поречье-Рыбное Ярославской области похоронили 23-летнего зэка-"вагнеровца" Евгения Лосева, который до отправки на фронт отбывал 14-летний срок заключения за поджог дома с жителями. Похороны прошли тихо и без лишнего шума, что возмутило его мать Ольгу Лосеву.

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Россиянка хотела, чтобы сыну-убийцы оказали подобающие "почести". Об этом в своем Telegram-канале сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Он уточнил, что Лосева ликвидировали под Бахмутом в Донецкой области еще 15 декабря 2022 года, но мать этой новостью "порадовали" только в этом году.

В то же время мнения односельчан разделились: "Он погиб за Родину, за нас с вами. Обмыл своей кровью грехи", "Все это неправильно", "Гроб такой... Позорники", – считали одни.

Другие же не очень расстроились: "Сжег двух мужиков за 5 тыс. рублей, в колонии не понравилось, решил продолжить в том же духе в Украине? Что могло пойти не так?"

Напомним, как сообщил украинский военный эксперт Роман Свитан, российские войска пытались окружить Соледар в Донецкой области, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. В настоящее время штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

"Вагнеровцы" зашли в город и даже дошли до его центра, но новоприбывшие резервы ВСУ выбили их оттуда. Обстановка в Соледаре тяжелая, ВСУ стягивают туда новые подразделения и не намерены сдавать город", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на войне против Украины нашел свою смерть российский майор Ринат Гареев. 37-летний оккупант был артиллеристом;

– 31 декабря в Бурятию привезли тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-й гвардейской бригады. В Генштабе ВСУ сообщали, что эти потери врага составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными. Сколько тел российское командование передало родным, не уточняется.

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