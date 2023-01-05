ВСУ ликвидировали оккупанта из Башкирии, засветившегося на фото в женской одежде: на войне был артиллеристом

На войне против Украины нашел свою смерть российский майор Ринат Гареев. 37-летний оккупант был артиллеристом.

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Информацию о ликвидированном захватчике нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он поделился фотографией, на которой Гареев (возможно, на каком-то празднике или представлении) позировал в синем платье и парике в окружении женщин.

OSINT-эксперт выяснил, что похороны оккупанта состоятся в селе Верхние Татышлы (Башкортостан, РФ) 6 января.

Смерть российского артиллериста подтвердила его сестра и местные власти. Заявляется, что убили военнослужащего страны-агрессора в зоне "спецоперации", но где именно и как это произошло, информации пока что нет.

Судя по аккаунту россиянина в запрещенной в Украине социальной сети, он мог быть выпускником Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища. А 19 ноября несколько лет назад он принимал поздравления с отмечаемым в РФ днем ракетных войск и артиллерии.

Добавим, что расстояние от села Верхние Татышлы до Украины составляет более 1600 км.

Защитники Украины за 4 января ликвидировали еще 810 российских оккупантов. Общее количество потерь врага в живой силе составило 109 720 человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– 31 декабря в Бурятию привезли тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады. В Генштабе ВСУ сообщали, что эти потери врага составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Сколько тел российское командование передало родным, не уточняется.

– В Европейском Союзе еще в ноябре 2022 года оценивали потери государства-агрессора на войне против Украины в по меньшей мере 300 тыс. раненых и убитых оккупантов, сказал командующий военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан.

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