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ВСУ ликвидировали оккупанта из Башкирии, засветившегося на фото в женской одежде: на войне был артиллеристом

Дарья Дурова
Новости России
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Артиллерист из Башкирии ликвидирован

На войне против Украины нашел свою смерть российский майор Ринат Гареев. 37-летний оккупант был артиллеристом.

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Информацию о ликвидированном захватчике нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он поделился фотографией, на которой Гареев (возможно, на каком-то празднике или представлении) позировал в синем платье и парике в окружении женщин.

Майор Ринат Гареев

OSINT-эксперт выяснил, что похороны оккупанта состоятся в селе Верхние Татышлы (Башкортостан, РФ) 6 января.

Смерть российского артиллериста подтвердила его сестра и местные власти. Заявляется, что убили военнослужащего страны-агрессора в зоне "спецоперации", но где именно и как это произошло, информации пока что нет.

Оккупанта похоронят в селе, где он родился
Ликвидирован российский артиллерист

Судя по аккаунту россиянина в запрещенной в Украине социальной сети, он мог быть выпускником Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища. А 19 ноября несколько лет назад он принимал поздравления с отмечаемым в РФ днем ракетных войск и артиллерии.

Гареев был артиллеристом
Житель Башкирии Ринат Гареев

Добавим, что расстояние от села Верхние Татышлы до Украины составляет более 1600 км.

Житель РФ преодолел огромное расстояние, чтобы погибнуть на преступной путинской войне против Украины

Защитники Украины за 4 января ликвидировали еще 810 российских оккупантов. Общее количество потерь врага в живой силе составило 109 720 человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– 31 декабря в Бурятию привезли тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады. В Генштабе ВСУ сообщали, что эти потери врага составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Сколько тел российское командование передало родным, не уточняется.

– В Европейском Союзе еще в ноябре 2022 года оценивали потери государства-агрессора на войне против Украины в по меньшей мере 300 тыс. раненых и убитых оккупантов, сказал командующий военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан.

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