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В Бурятию доставили ликвидированных в Новобелозерке оккупантов: сообщалось про 100 человек убитыми и ранеными. Видео

София Закревская
Новости России
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В Бурятию доставили ликвидированных в Новобелозерке оккупантов: сообщалось про 100 человек убитыми и ранеными. Видео

В Бурятии (республика в составе РФ) в предновогодний вечер, 31 декабря, была совсем не праздничная атмосфера. Туда привели тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады.

Видео дня

Почтение их памяти устроили в Кяхте перед самым Новым годом – в 20:00. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Режим Б" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). 

Для этого люди собрались возле памятника танку и поставили вокруг него свечи. 

В Бурятию доставили ликвидированных в Новобелозерке оккупантов: сообщалось про 100 человек убитыми и ранеными. Видео

Напомним, что Вооруженные силы Украины 27 декабря ударили по сосредоточению живой силы ВС РФ возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. На этой базе располагались оккупанты из 37-ой гвардейской бригады (Кяхта, Бурятия). 

В сети пишут, что по месту дислокации захватчиков ударили из РСЗО HIMARS, туда якобы прилетело восемь ракет. 

В Генштабе ВСУ сообщили, что потери оккупантов составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января артиллерия Вооруженных сил Украины нанесла мощный удар по расположению оккупантов в Токмаке Запорожской области. В результате войска РФ понесли серьезные потери.

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