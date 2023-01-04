В Бурятию доставили ликвидированных в Новобелозерке оккупантов: сообщалось про 100 человек убитыми и ранеными. Видео

В Бурятии (республика в составе РФ) в предновогодний вечер, 31 декабря, была совсем не праздничная атмосфера. Туда привели тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады.

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Почтение их памяти устроили в Кяхте перед самым Новым годом – в 20:00. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Режим Б" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Для этого люди собрались возле памятника танку и поставили вокруг него свечи.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 27 декабря ударили по сосредоточению живой силы ВС РФ возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. На этой базе располагались оккупанты из 37-ой гвардейской бригады (Кяхта, Бурятия).

В сети пишут, что по месту дислокации захватчиков ударили из РСЗО HIMARS, туда якобы прилетело восемь ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что потери оккупантов составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января артиллерия Вооруженных сил Украины нанесла мощный удар по расположению оккупантов в Токмаке Запорожской области. В результате войска РФ понесли серьезные потери.

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