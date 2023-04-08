Ликвидированного Татарского хоронили в закрытом гробу: в сети заметили интересную деталь. Фото и видео

Российского военного преступника Владлена Татарского, которого 2 апреля подорвали в Санкт-Петербурге, похоронили в Москве. Стоит отметить, что гроб с ликвидированным пропагандистом был закрыт.

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Гроб с телом преступника накрыли флагом страны-агрессора РФ и наемников ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты похвастались, что попрощаться с украинофобом и одиозным "военкором" пришли сотни человек, в том числе, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он, к слову, подарил на прощанье уничтоженному преступнику кувалду.

В сети обратили внимание, во время всей церемонии прощания с Татарским гроб так и не открыли. Ни у кого не возникло сомнений, что там действительно находится тело военного преступника.

В то же время в сети предположили, что смерть "военкора" была настолько "взрывной", что организаторам похорон ничего не оставалось, как закрыть намертво гроб с телом.

Напомним, на похоронах засветился основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, на которого работал ликвидированный во время взрыва в питерском кафе пропагандист.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2023 года пропагандист был ликвидирован во время собственного "творческого вечера" в принадлежащем Пригожину кафе с помощью взрывного устройства, вероятно, спрятанного в статуэтке, подаренной ему одной из посетительниц.

Уже на следующий день в РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского. Еще день спустя суд в Москве отправил в СИЗО девушку, вручившую Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Она ранее принимала участие в митингах, которые организовывали соратники оппозиционного российского политика Алексея Навального, на допросах она уверяла, что не знала о взрывчатке и что ее "подставили".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, что происходило в кафе Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге перед взрывом, в результате которого был ликвидирован российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Также опубликованы и кадры первых минут после инцидента.