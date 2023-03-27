Лавров пожаловался на кампанию по 'отмене' России, но упомянул о 'друзьях' на Западе

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался, что сейчас весь мир ведет кампанию по "отмене" России. При этом он заверил, якобы Кремль все еще имеет "друзей" на Западе.

Видео дня

По словам Лаврова, в сегодняшнее непростое время решается вопрос миропорядка и идет борьба за место его страны в мире на ближайшую эпоху. Слова главы МИД РФ процитировали пропагандистские росСМИ.

"Попытки действовать в духе "разделяй и властвуй" обречены на провал. Несмотря на кампанию по отмене России, у нас остается много друзей, в том числе и на Западе. Они разделяют продвигаемые нами традиционные ценности", – выразил уверенность представитель страны-агрессора.

Сейчас, говорит он, решается вопрос о том, как будет устроен мир впредь, на очередную длительную эпоху, и каково будет место в этом мире России, которая развязала войну против Украины.

Лавров посетовал, мол, в очередной раз в истории РФ столкнулась "с неприкрытой агрессией коллективного Запада". Причем теперь в качестве орудия "выбрали украинских неонацистов".

"Это становится уже у них методом работы против России. Задействовать теорию нацизма против нас и задействовать те силы, которые эту теорию готовы воплощать в практику", – выдал бредовые измышления министр государства – террориста и изгоя.

Ранее Лавров цинично назвал "защиту русскоговорящего населения Украины" причиной полномасштабной неспровоцированной войны против суверенной страны. По его словам, Запад перестал выполнять свои обязательства и не оставил Москве иного выбора. Такие высказывания прозвучали от российского политика в день очередного военного преступления РФ – 22 марта, когда оккупанты ударили ракетой по домам в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта глава МИД РФ на саммите G20 в Индии заявил, что в Украине Россия "останавливает войну, развязанную против нас". После этих слов присутствующие в зале разразились смехом, а постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица дал Лаврову точную характеристику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!