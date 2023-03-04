Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Индии заявил, что в Украине Россия "останавливает войну, развязанную против нас". После этих слов присутствующие в зале разразились смехом, а вот постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица дал Лаврову меткую характеристику.

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По словам украинского дипломата, глава российского МИД сейчас объединяет в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Об этом Кислица написал в своем Twitter, опубликовав видео с моментом позора Лаврова.

"Клоун, шут или придурок. Клоун – это забавный персонаж цирка, тогда как шут – это человек, работающий, чтобы развлекать своего хозяина. "Война, которую развязали против нас", – говорит жалкий Лавров, выставляя себя на смех, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок!" – резко высказался обычно сдержанный украинский дипломат.

В своем выступлении на форуме в Нью-Дели Лавров выдал, что Россия якобы не агрессор, а жертва агрессии.

"Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата против нас с использованием украинского народа, конечно, повлияла на российскую политику, в частности энергетическую", – привычно отрабатывал заученную методичку Лавров.

Однако на словах об "украинском народе" даже этот беззастенчивый и закаленный ложью представитель российской власти запнулся: в этот момент зал разразился смехом после столь откровенной и циничной лжи. Некоторые из присутствующих направили в адрес Лаврова возмущенные возгласы.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров по войне в Украине. В продолжении войны в искаженной "реальности", которую выстраивает Кремль, "виновны" западные страны, помогающие Украине, то самое украинское государство, которое по "непонятным" для Москвы причинам до сих пор не капитулировало перед агрессором, мечтающим ее уничтожить.

По мнению Лаврова, Запад должен не помогать Украине выстоять, а принуждать Киев к переговорам на условиях Кремля.