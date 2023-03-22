"Запад не оставил нам выхода": Лавров в день ракетного удара РФ по домам в Запорожье цинично заговорил о причинах войны

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров цинично назвал "защиту русскоязычного населения Украины" причиной полномасштабной неспровоцированной войны против суверенной страны. Мол, Запад перестал выполнять свои обязательства и не оставил Москве другого выбора.

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Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в среду, 22 марта, на брифинге. Примечательно, что в этот же день оккупанты обстреляли ракетами город Запорожье (в котором, кстати, высокий процент русскоязычных), разрушив многоэтажный дом. Из-за очередного военного преступления так называемых защитников по меньшей мере один человек погиб, около 25 мирных жителей получили ранения.

Лавров, выступая на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Эритреи Османом Салехом, в очередной раз попытался переложить ответственность за начало российской "СВО" на западные страны.

"Запад не оставил нам выбора, кроме как встать на защиту русских, русскоязычных жителей востока Украины, которые подвергались неприемлемой дискриминации и лишению базовых прав со стороны киевского нацистского режима", – утверждает министр страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Лавров сказал, что в Москве "не видят никакой возможности" вести переговоры с Киевом. Глава МИД РФ обвинил в этом Украину.

– В то же время Лавров утверждал, что Россия якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине.

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