Лавров пожаловался, что НАТО воюет на стороне Украины против РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что страны НАТО принимают участие в войне против России на стороне Украины. К тому же Альянс вовлечен в "конфликт" "глубже никуда".

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Об этом глава российского МИДа говорил по итогам встречи с министром обороны Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщили росСМИ. Стороны обсудили указанную тему во время переговоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Затронули ситуацию в Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне "Киевского режима"", – заявил Лавров.

Напомним: ранее Лавров цинично назвал "защиту русскоязычного населения Украины" причиной полномасштабной неспровоцированной войны против суверенной страны. Мол, Запад перестал выполнять свои обязательства и не оставил Москве другого выбора.

Глава МИД РФ пожаловался, что в очередной раз в истории РФ столкнулась "с неприкрытой агрессией коллективного Запада". Причем теперь в качестве орудия "выбрали украинских неонацистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров заявил, что Запад, очевидно, пытается "окружить" РФ и превратить ее в страну-изгоя. По его словам, против государства-агрессора якобы ведется "гибридная война".

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