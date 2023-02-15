'Хотят окружить': Лавров пожаловался, что Запад стремится превратить Россию в страну-изгоя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад якобы пытается "окружить" РФ и превратить ее в страну-изгоя. По его словам, против государства-агрессора якобы ведется "гибридная война".

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Такие заявления Лавров выдал, провозглашая речь с трибуны Госдумы РФ в среду. Попытки изолировать Россию провалились. Это вынуждены признать и наши недруги", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава МИД РФ добавил, что утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным "внешнеполитический курс на твердое отстаивание национальных интересов при одновременной открытости для широкого равноправного международного сотрудничества" якобы доказывает "свою эффективность.

При этом Лавров заявил, что РФ начала "кардинальный пересмотр" всех своих обязательств перед международными организациями.

"Мы задерживаем выплату взносов, где идет ущемление наших интересов", – сказал министр.

Он также цинично назвал Россию "страной, которая вносит наиболее существенный вклад в гуманитарное развитие мира".

Между тем в сети высмеяли заявления Лаврова об эффективном внешнем курсе РФ, напомнив о последних зарубежных поездках Лаврова (в Эсватини, Мали, ЮАР, Эритрею, Судан, Мавританию, Анголу).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что Молдова якобы может стать "второй Украиной". Он намекнул, что РФ была бы не прочь начать вторжение в эту страну, и раскритиковал президента Майю Санду.