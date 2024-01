Кремль усиливает цензуру, чтобы ограничить критику войны против Украины перед выборами в России – ISW

В России начали усиливать меры цензуры, чтобы ограничить критику ее войны против Украины. За распространение "фейков" об армии и мобилизации решили наказывать конфискацией имущества.

Видео дня

Кремль попросту хочет заставить неугодных замолчать, чтобы ему не портили "имидж" в преддверии президентских выборов в марте 2024 года. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, депутаты госдумы от "Единой России" предложили проект закона, который позволит правительству конфисковывать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейковой" информации о ВС РФ.

По словам главы российского Следкома Александра Бастрыкина, с начала войны в РФ было возбуждено 273 уголовных дела о "фейках" об армии, из которых до суда дошло 134 дела против 136 человек, а также 81 дело о "дискредитации" армии (44 дела против 45 человек уже в суде).

Оппозиционные росСМИ со ссылкой на источники написали о нескольких расследованиях и арестах россиян за якобы распространение ложной информации об армии. Среди них конкретные случаи, направленные против критиков военных действий страны-агрессора.

Например, случай оппозиционной журналистки Евгении Балатаровой, которая "застряла" в Казахстане из-за объявления Россией в розыск, а также бывшей ведущей канала "Вести" Александрой Новикова, муж которой мобилизовался для участия в путинской "СВО".

Отмечается, что в последнее время родственники российских оккупантов все чаще жалуются на отношение командования ВС РФ к мобилизованным военнослужащим.

"Кремль, вероятно, хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, чтобы сохранить хороший внешний вид перед президентскими выборами", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти придумали оперативно блокировать противоправный контент по поводу войны с помощью специализированной информационной системы. На этом фоне в РФ несколько снизился уровень внутренней поддержки вторжения в Украину, но он недостаточен для того, что в стране-агеросре началось большое антивоенное движение.

