'Власть делает вид, что солдаты не умирают': в Москве жены мобиков устроили акцию и заявили, что будут бунтовать дальше. Видео

В столице страны-агрессора РФ родственники оккупантов устроили так называемую акцию протеста. Однако заключалась она лишь в возложении цветов к советскому памятнику.

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По словам жен мобилизованных россиян, власти Москвы запрещают им выходить на митинги и выражать свое мнение. Об этом сообщает Telegram-канал "Протесты в мире".

Родственница оккупанта пожаловалась, что правительство Москвы не разрешает проводить митинги, поэтому они решили проводить "акцию протеста" в виде возложения цветов к могиле неизвестного солдата.

"Правительство делает вид, что в связи со специальной военной операцией солдаты не умирают. Салюты, елки, такое ощущение, что жизнь у всех продолжается, все прекрасно живут и не обращают внимание на наше горе, на нашу трагедию. Это трагедия всей страны. Идет война вообще-то", – заявили родственники оккупантов.

Также жены оккупантов прогнозируют, что в какой-то момент мобилизованные закончатся и российская власть объявит вторую волную мобилизации. Стоит отметить, что основная претензия родственников российских оккупантов заключается лишь в том, что их мужья долго находятся на фронте. При этом женщина во время "акции протеста" никоим образом не выступили против российской агрессии и не осудили преступные действия Кремля в Украине.

Еще один импровизированный митинг провели в Санкт-Петербурге. Там родственники российских оккупантов возложили цветы к вечному огню и заявили, что гражданские люди должны быть дома.

Гражданки РФ жалуются, что россияне гибнут на войне в Украине и призывают других людей выходить на митинги, чтобы добиваться возвращения мобилизованных домой. В то же время участницы митинга уверены, что не получат никакого ответа от власти.

Напомним, за несколько дней до окончания призыва в РФ прошли массовые облавы. Недавно получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, "обилечивают" повестками и насильно отвозят в военкоматы. Теперь к паспорту РФ гарантирован "бонус": гибель на войне в Украине или же инвалидность.

Ранее сообщалост, что на временно оккупированной части Луганской области россияне пытаются поставить на военный учет 16-летних юношей. Это собираются сделать всего через три месяца.

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