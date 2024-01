В России перед выборами снизилась поддержка войны против Украины, власти пытаются усилить контроль над инфопространством – ISW

Власти России продолжают усилия по консолидации контроля над информационным пространством в преддверии мартовских президентских выборов. Они принялась наказывать медиа и отдельных граждан за распространение "фейков", в которых якобы дискредитируется российская армия.

На этом фоне в РФ немного снизился уровень внутренней поддержки полномасштабного вторжения в Украину, но этого недостаточно для начала громкого антивоенного движения в стране-агрессоре. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным кремлевских СМИ, российские Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор подготовили законопроект об "оперативной блокировке противоправного контента в Интернете" с помощью специализированной информационной системы.

Отмечается, что в 2023 году Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор 555 сообщений с требованием заблокировать "фейки", которые "дискредитируют" ВС РФ и военное, политическое руководство страны. При этом российские власти удалили или заблокировали более 69 тыс. интернет-ресурсов. Говорят, что темами этих якобы неправдивых материалов или комментариев стали война против Украины, решения органов власти РФ и нарушения избирательного процесса во время выборов губернаторов в сентябре 2023 года.

Тем временем российское оппозиционное издание "Верстка" 8 января сообщило, что недавние опросы общественного мнения показывают снижение внутренней поддержки полномасштабного вторжения России в Украину в преддверии выборов президента в марте 2024 года. Издание сослалось на данные опросов оппозиционных социологических организаций "Хроника" и "Лаборатория общественной социологии", а также на неуказанные источники в Кремле. Они якобы показывают, что процент россиян, поддерживающих уход войск России из Украины "без достижения целей Кремля", впервые в конце 2023 года превысил процент тех граждан РФ, которые поддерживают продолжение войны.

Неназванный источник издания, имеющий связи с администрацией главы РФ, заявил, мол, менее 50% респондентов в опросе, спонсируемом Кремлем, поддержали продолжение войны, а более 30% выступили за "мирные переговоры". Однако "Верстка" утверждает, что снижение поддержки войны еще не привело к громкому антивоенному политическому движению в России из-за продолжающейся внутриполитической поддержки диктатора Владимира Путина.

Например, данные телефонного опроса от 17-22 октября 2023 года соцорганизации "Хроника" свидетельствуют: часть респондентов, являющихся "последовательными" сторонниками войны (те, кто выразил поддержку войне, не поддерживают вывод российских войск из Украины, если Россия не достигнет своих "военных целей", и считают, что страна должна уделять приоритетное внимание военным расходам) снизилась с 22% до 12% в период с февраля по октябрь 2023-го. В том опросе 40% респондентов поддержали вывод войск из Украины без достижения "целей" Кремля, и что это количество якобы оставалось постоянным на уровне примерно 39-40% на протяжении всего прошлого года.

А вот "Левада-центр" в конце октября заявил, что 55% опрошенных россиян считают, что Россия должна начать "мирные переговоры", в то время как 38% выступают за продолжение ведения войны – эти цифры в основном остаются неизменными с июля 2023 года. Организация также опубликовала опрос от 5 декабря, который показал, что российская общественность по-прежнему размышляет над вопросами об окончании и исходе войны, а также о мобилизации и перспективах мира в соответствии с растущей внутренней поддержкой вывода российских войск из Украины и призывах к "мирным переговорам".

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря прошлого года российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении снова баллотироваться в президенты РФ на выборах 2024 года. В ISW считают, что он намеренно не будет концентрировать свою кампанию на войне против Украины, а продолжит рассказывать россиянам, как "процветает" их страна на фоне того, как "трудно" живется Европе и Западу.

