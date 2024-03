Кремль создает информусловия для затяжной войны против Украины: ISW объяснил, что стоит за рекордной 'поддержкой' Путина на 'выборах'

Российский диктатор Владимир Путин использует заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры на "выборах президента" 2024 года. Благодаря им он пытается создать информационные условия для затяжной войны против Украины.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Нам напомнили, что так называемые выборы в РФ прошли 17 марта, и уже на следующий день российская Центральная избирательная комиссия заявила о победе кремлевского лидера с результатом в 87,28% голосов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова утверждала о рекордной явке избирателей – 77,44%. По ее словам, в 2018 году она якобы составила 67,47%, а Путин тогда "победил", набрав 76,67% голосов.

Сам диктатор и его приспешники хвастались, мол, такая "рекордная" явка и "высокая" общественная поддержка вечного кандидата демонстрируют "единство России и доверие к Путину".

В ЦИК также цинично заявили, якобы диктатор набрал "от 88,12 до 95,23% голосов" в оккупированных войсками РФ районах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также в аннексированном Крыму.

"Российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина на оккупированной части Украины, принудив украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских сил, действующих там", – подчеркнули в ISW.

Министерство обороны страны-агрессора хвасталось, что на президентских "выборах" проголосовало 99,8% личного состава ВС РФ, из которых 97,27% – "за" Путина. Тот в ответ заявил, мол, не ожидал таких "высоких результатов выборов" в оккупированных районах Украины. Он увидел в этом то, что люди, пребывающие в оккупации, якобы "благодарны за российскую защиту". Поэтому диктатор заявил, что Россия "сделает все", чтобы обеспечить "защиту" оккупированных украинских территорий.

"Путин, вероятно, продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания затяжной войны и долгосрочной оккупации Украины под предлогом "защиты" мирного населения оккупированных территорий, которое находится в опасности только из-за российского вторжения", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, с "победой" на фейковых выборах в России Путина поздравили лидеры стран третьего мира – Северной Кореи, Кубы, Гондураса, Никарагуа, Венесуэлы. Также поздравления диктатору направили глава Китая Си Цзиньпин и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, напомнивший, что хочет предоставить РФ площадку для переговоров с Украиной.

В то же время западный мир отреагировал на имитацию голосования в России, назвав Путина вором. Международное сообщество заявило, что "выборы" в России нельзя считать законными, свободными и честными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!