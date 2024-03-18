Как зеленка стала главным оружием несогласных, а "Полдень против Путина" помог Путину: итоги российских "выборов"

В Российской Федерации 15-17 марта 2024 г. прошли так называемые выборы президента, к которым нет вопросов только у таких же диктаторских режимов. Владимиру Путину нарисовали "абсолютную" победу – в том числе на временно оккупированной территории Украины. Там, нарушая международное право, оккупанты тоже устроили циничный фарс – на фоне разрушенных ими же домов.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Выборы без выбора

Результат президентских выборов в России был давно предопределен. Представить, что Путина не переизберут, было невозможно. И дело не в том, что он пользуется поддержкой части россиян, а в том, что нет сомнений в массовых фальсификациях

Кремлевский режим все сделал для обеспечения нужного результата. Включенные в список еще три кандидата не составляли никакой конкуренции, а выполняли роль "реквизита" для иллюзии выбора. Как итог, по результатам обработки 100% бюллетеней Путин набрал 87,28% голосов, а каждый из его "оппонентов" менее чем по 5%.

Бюджетников сгоняли централизованно, по разнарядке сверху обеспечив их явку. Голосовали и прямо на предприятиях, где "смотрящие" бдительно контролировали "правильность" выбора.

В воскресенье вечером на импровизированной пресс-конференции 71-летний диктатор цинично объяснил высокую явку тем, что "Россия с оружием в руках отстаивает свое право на развитие".

Цифры действительно высокие – как явки, так и "за" Путина – вызывают обоснованное сомнение. Например, Чеченская Республика дала "абсолютные" 98,99% действующему диктатору, а "ДНР" (оккупированная часть Донецкой области) – 95,23%. Высоки и цифры "поддержки" Путина и на оккупированных территориях Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Что абсолютно объяснимо – под дулом автомата сделаешь то, что прикажут.

На протяжении последних лет российские власти ввели целый ряд новшеств, чтобы замаскировать фальсификации режима. Среди них – голосование на протяжении трех дней, электронное голосование, а также невозможность наблюдать за ходом выборов (через трансляцию камер на участках).

Не была соблюдена и тайна голосования. Было много свидетельств, как вооруженные российские силовики спокойно заходят в кабинки, что в цивилизованном мире невозможно представить. А наблюдателей, например, ОБСЕ на этих "выборах" не было.

Европейский Союз, не дожидаясь окончательных результатов российской ЦИК, уже выпустил заявление.

"Выборы проходили в условиях постоянно сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не допустило к выборам многих кандидатов, в том числе всех тех, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации", – говорится в заявлении Евросоюза.

В нем также упомянули Алексея Навального и подчеркнули, что его смерть в преддверии выборов – еще один признак усиления и систематизации репрессий в России.

Европейский Союз также осудил голосование в оккупированных Крыму, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях Украины. Проведение выборов на этих территориях – нарушение международного права, включая устав ООН.

Тихий протест и акции оппозиции

В первый же день выборов на избирательных участках стало горячо. Люди в разных городах РФ бросали коктейли Молотова, поджигали урны для голосования и заливали бюллетени зеленкой и чернилами. В России предсказуемо заговорили о "руке украинских спецслужб".

Другие же акции противников путинского режима выглядели довольно странно. Например, акция "Полдень против Путина", которая состоялась в основной день голосования – 17 марта.

Она, по задумке организаторов, была направлена на "демонстрацию несогласия с политикой диктатора".

"Технология акции весьма проста и исключительно законна: всем, кто против Путина, нужно прийти ровно в полдень на свои избирательные участки. Вы можете взять свой бюллетень на сувениры. Вы можете написать на бюллетене любой текст. Вы можете проголосовать в бюллетене за любого указанного там т.н. кандидата. Главное другое. Мы с вами и с нами весь мир увидят правду. Нас не маргинальные пять человек. Нас десятки миллионов. И мы против Путина", – говорилось в обращении организаторов.

Фото длинных очередей тех, кто пришел голосовать в полдень, облетели многие мировые СМИ, но сама акция вызвала и критику. Мол, очень скромный протест, да и к тому же обеспечивающий явку на выборах диктатора.

Другая форма протеста россиян – порча бюллетеней, надписи "нет войне" и тому подобные. При обнаружении такого российские силовики безжалостно паковали "нарушителей".

По мнению военного аналитика, экс-советника министра обороны Украины Алексея Копытько, сообщения о задержании в РФ людей за порочащие надписи в бюллетенях – это не идиотизм и не уничтожение иллюзии тайны голосования. "Это прямой недвусмысленный сигнал: мы узнаем, как вы голосовали, поэтому без баловства. Тех, кто надеялся тайно выразить протест, станет меньше. Будут протестовать дома", – считает Копытько.

Что касается шизофренической с нашей точки зрения акции российской оппозиции "Полдень против Путина", то, по мнению аналитика, этому может быть вполне рациональное обоснование.

"Да, акция по сути добавляет легитимности фарсу с продлением Путина и выглядит максимально неадекватно. Но ситуация с "выборами" была отыграна еще до начала процесса. Ни у кого не было сомнений, чем этот сакральный балаган с шаманами, медведями и ряжеными закончится. А теперь предположим, что есть некий внешний наблюдатель, который принимает решение на будущее, – инвестировать в тех, кто называет себя оппозицией, или нет. Логичная просьба с его стороны: в Вильнюсе вы все очень убедительны, а покажите, что вы можете на земле в России. "Выборы" – нормальный повод визуализировать присутствие. Не даром алкоминьон Путина предлагает расценивать зеленку в урнах как госизмену. Это показывает, что Кремль видит такой ракурс и может интерпретировать полуденную акцию и все акты протеста на участках как сигналы западным оппонентам", – объяснил Алексей Копытько.

Как бы то ни было, рассчитывать на то, что выборы в России могли пройти демократично и честно, было бы наивно. Престарелый диктатор пока еще цепко держит власть в своих руках, представляя угрозу для всего цивилизованного мира.