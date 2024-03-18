В списке Си Цзиньпин: стало известно, кто поздравил Путина с 'победой' на фейковых выборах в России

Еще до официального оглашения результатов выборов некоторые страны уже успели поздравить российского диктатора Владимира Путина с победой. В первую очередь его приветствовали лидеры стран третьего мира, таких как Никарагуа, Кубы, Гондураса, Венесуэлы, Северной Кореи и другие.

Также, как сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, Путина поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. В поздравлении он заявил, что переизбрание на пост президента в полной мере отражает поддержку Путина народом России.

Так, первым с победой на выборах российского диктатора поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также приветствовали Путина лидеры Гондураса и Кубы.

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега в своем приветствии заявил, что рассматривает победу Путина на выборах как "важный вклад в стабильность для человечества".

"В эти времена нестабильности и насилия в мире, где нам всем нужны мир, согласие и радость, мы отмечаем его триумф как вклад в незаменимую стабильность человечества, чтобы продолжать в лучших условиях создание будущего", – говорится в поздравлении.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также направил телеграмму с приветствием Путину.

В то же время президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев поздравил Путина с "убедительной победой", отметив, что результаты голосования и явка избирателей являются показателем "безусловного доверия и поддержки политического курса" российского диктатора.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил мнение, что результаты голосования стали еще одним подтверждением высокого политического авторитета Путина и широкой поддержки его "курса развития страны" и международной политики.

Российские СМИ сообщают, что президент Ирана также выразил приветствие Путину.

Следует отметить, что голоса избирателей еще не подсчитаны полностью. По данным ЦИК, в настоящее время проработаны 99,75% протоколов. Согласно этим данным, Путину прогнозируется победа с результатом 87,29% голосов. Остальные три кандидата получили не более 3-4% голосов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России. По мнению международного сообщества, эти президентские выборы нельзя считать законными, свободными и честными. Ведь, несмотря на международное право, выборы были организованы в оккупированных Крыму и Севастополе, а также на территории оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что в России в воскресенье 17 марта прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.