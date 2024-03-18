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Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

Анна Павлова
Мир
2 минуты
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Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

15-17 марта 2024 г. в России состоялись так называемые президентские выборы. Но, по мнению международного сообщества, их нельзя считать законными, свободными и честными.

OBOZ.UA собрал реакции западных политиков и институций на результаты голосования. Несмотря на международное право, выборы были организованы в Крыму и Севастополе, а также на территории временно оккупированных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

МИД Польши осудил незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях.

Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

"Это вопиющее нарушение международного права и не может рассматриваться иначе, как очередная попытка взорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявили в польском МИД.

Дипломаты также отметили, что Польша не признает организацию и результаты выборов на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях

Осудили выборы также внешнедипломатические ведомства Германии и Великобритании.

Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России
Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

Британский министр обороны Грант Шеппс вообще назвал Путина "вором".

Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

А федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет приветствовать президента РФ с переизбранием, хотя в 2018 году через 4 года после аннексии Крыма направил кремлевскому лидеру поздравительное письмо.

Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин делает все, чтобы править пожизненно, хотя должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в воскресенье, 17 марта, прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что небольшое количество граждан России решило высказать свой "протест" против выборов диктатора с помощью испорченного бюллетеня, констатировав, что Путин – убийца.

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