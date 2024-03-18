Голосование – нечестное и незаконное, а Путин – вор: как западный мир отреагировал на имитацию выборов в России

15-17 марта 2024 г. в России состоялись так называемые президентские выборы. Но, по мнению международного сообщества, их нельзя считать законными, свободными и честными.

OBOZ.UA собрал реакции западных политиков и институций на результаты голосования. Несмотря на международное право, выборы были организованы в Крыму и Севастополе, а также на территории временно оккупированных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

МИД Польши осудил незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях.

"Это вопиющее нарушение международного права и не может рассматриваться иначе, как очередная попытка взорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявили в польском МИД.

Дипломаты также отметили, что Польша не признает организацию и результаты выборов на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях

Осудили выборы также внешнедипломатические ведомства Германии и Великобритании.

Британский министр обороны Грант Шеппс вообще назвал Путина "вором".

А федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет приветствовать президента РФ с переизбранием, хотя в 2018 году через 4 года после аннексии Крыма направил кремлевскому лидеру поздравительное письмо.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин делает все, чтобы править пожизненно, хотя должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в воскресенье, 17 марта, прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что небольшое количество граждан России решило высказать свой "протест" против выборов диктатора с помощью испорченного бюллетеня, констатировав, что Путин – убийца.