Эрдоган поздравил Путина с победой на 'выборах' и снова предложил услуги посредника в войне с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Он заявил, что Турция готова играть роль посредника ради возвращения Украины и России за стол переговоров.

Об этом говорится в сообщении Директората по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети Х. Также Эрдоган заверил в поддержке мирных переговоров для прекращения войны.

"Турция готова сыграть любую роль в содействии возвращению за стол переговоров", – отмечается в сообщении.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что верит в то, что положительный курс в отношениях Анкары и Москвы будет продолжаться в новый период.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-17 марта 2024 года в России прошли так называемые президентские выборы. Но, по мнению международного сообщества, их нельзя считать законными, свободными и честными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин делает все, чтобы править пожизненно, хотя должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге.