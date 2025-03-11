Бюджетный лыжный сезон в Украине начат. Мониторим цены

Высокий сезон на горнолыжных курортах Украины подходит к концу. Спланируйте свой отпуск в горах сегодня, чтобы еще немного застать зимние развлечения и побыть среди белых ковров. Где можно сразу с зимы нырнуть в лето, читайте дальше.

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Буковель

Популярный горнолыжный курорт Буковель имеет самые высокие тарифы на ски–пассы и одноразовые спуски. Однако те, кто уже отдыхали в Буковеле, вряд ли будут выбирать другую местность. Широкий выбор развлечений, доступность современных услуг для отдыха, комфортабельные отели и, самое главное, прекрасно оснащенные спуски – сделали курорт "Номером 1" в списке локаций зимнего отдыха.

Март может стать отличным периодом для того, чтобы отдохнуть "на полную катушку" по сниженным ценам, сохранив комфорт и качество катания на лыжах. Спуски курорта оснащены снежными пушками, так что, "брак" снежного покрова вам не угрожает. Низкий сезон отмечен 18 марта. Если цена на одноразовые катания почти неизменна, стоимость ски–пассов порадует скидками в несколько тысяч гривен.

2 дня (подряд): высокий сезон – 3 300 грн, низкий сезон – 2 000 грн.

3 дня (подряд): высокий сезон – 4 800 грн, низкий сезон – 2 900 грн.

4 дня (подряд): высокий сезон – 6 200 грн, низкий сезон – 3 700 грн.

Цена одноразового подъема снижается на 50 грн и составляет 350 грн. Стоимость мультилифта падает со 150 до 100 грн, а трехчасовой абонемент на подъемники будет стоить 650 грн вместо 750 грн. Добавьте к пониженной стоимости ски–пассов еще немного скидок на жилье. Уже сегодня отели Буковеля выставляют скидки до 30% в зависимости от локации и номера.

Цены на ски–пассы указаны по общему тарифу, без учета льгот и VIP статусов. Более подробная информация на сайте Буковель.

Напоминаем, что на территории курорта Буковель работает аквапарк "Мавка", позволяющий с зимы нырнуть сразу в лето. Тарифы аквапарка неизменны до конца марта и стартуют от 1200 грн за 4 часа. Целый день пребывания в аквапарке может стоить от 1 550 грн до 3 200, учитывая SPA–зону.

Драгобрат

Еще один высокогорный горнолыжный курорт Украины, которому не грозит ранняя весна. Его ледяные покровы, может растопить только жаркое лето. На Драгобрате расположено более 20 км трасс, разделенных по уровням сложности. Лыжная школа помогает, как детям, так и взрослым покорять склоны, а приятные тарифы предоставят больше возможностей для впечатлений и развлечений.

1 подъем на гору: дети – 50 грн, взрослые 150 грн.

5 подъемов на гору: дети – 200 грн, взрослые – 500 грн.

10 подъемов на гору: дети – 400 грн, взрослые – 800 грн.

20 подъемов на гору: дети – 700 грн, взрослые – 1 400 грн.

50 подъемов на гору: дети – 1 200 грн, взрослые – 2 400 грн.

Прокат лыжного комплекта обойдется вам в 300 грн, а уроки в горнолыжной школе – 1200 грн в час. Жилье на Драгобрате имеет большой диапазон цен от 800 грн с одного человека, до 5 000 – 7 000 за шале на горном склоне. Цена зависит от близости склонов и комфортабельности гостиничных номеров. На территории горнолыжного комплекса Драгобрат есть и дополнительные развлечения: детская комната и игровая зона с бильярдом, аэрохоккеем, Xbox — стоимость от 200 грн в час.

Буковель и Драгобрат обеспечивают долгий горнолыжный сезон в Украине, который может растянуться до середины мая. Планируйте свой лыжный отпуск весной, чтобы немного сэкономить и избежать толпы.

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