Кремль перед 9 мая охватила 'небывалая нервозность' – The Guardian

Прежде чем президент РФ Владимир Путин провозгласит речь на Красной площади в День победы над нацистской Германией 9 мая, власти в Москве переживут неспокойную неделю. "Небывалая нервозность" связана с атакой беспилотников на Кремль, а также с тем, что один из российских военных руководителей, Евгений Пригожин, грозил мятежом.

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Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на источники. "Есть нервозность, которой я никогда раньше не видел. Но День победы должен состояться, другого выхода нет", – рассказал изданию один из чиновников московской мэрии на условиях анонимности.

Характерно, что в пятницу Путин пошел на необычный шаг, чтобы обсудить подготовку к параду 9 мая на встрече со своим советом безопасности, состоящим из высших должностных лиц России и руководителей силовых структур, пишет The Guardian.

Причем еще до атаки на Кремль у российского руководства были признаки беспокойства относительно празднования на фоне опасений украинских ударов. Так, по крайней мере шесть регионов РФ отменили празднование, причем один из них находится более чем в 640 км от границы.

"День Победы, когда россияне празднуют окончание в 1945 году того, что они называют "великой отечественной войной", постепенно стал центральным элементом видения Путиным российской идентичности за 23 года его правления. Тщательно спланированные парады победы, которые проходят по всей стране, традиционно дают Кремлю возможность продемонстрировать современную военную мощь России", – говорится в статье.

Для президента РФ это, безусловно, самое важное событие года, говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Москве Андрей Колесников.

"Путин черпает всю свою легитимность в параде, представляя себя прямым преемником армии, победившей нацистскую Германию. ...Это также шанс Путина показать нации, что он по-прежнему силен и контролирует так называемую специальную военную операцию в Украине", – сказал он.

Однако накануне 9 мая Россия, похоже, далека от победы в войне. Зимнее и весеннее наступление на востоке Украины принесло ей минимальные выгоды при ошеломляющих потерях, пишет The Guardian.

По оценкам официальных лиц Запада, только с декабря в боях погибли более 20 тыс. российских военных.

Украина при поддержке современного западного оружия вскоре должна начать свое собственное долгожданное контрнаступление.

Вдобавок к беспокойству в Кремле, лидер наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал показательное видео, наполненное ругательствами, в котором он лично обвиняет высших военных руководителей РФ в потерях в Украине. Пригожин также пригрозил, что его войска покинут Бахмут 10 мая, на следующий день после парада победы.

По мнению экспертов, в городах России, где парады все же состоятся, "внимательное прочтение празднования, вероятно, покажет напряжение и ущерб, нанесенный войной военным", говорится в статье.

"На большинстве военных парадов маршируют только призывники, потому что все контрактники находятся в Украине. Поскольку в Украине задействовано так много сухопутных войск, некоторые регионы будут вынуждены проявить творческий подход и сделать так, чтобы военные инструкторы и другой персонал играли более заметную роль, чтобы создать видимость нормальности", – сказал Дара Массикот, старший исследователь политики аналитического центра Rand Corporation (США).

А отмена шествия "Бессмертного полка" может объясняться тем, что власти РФ опасаются, что процессия может в конечном итоге показать реальное количество российских потерь в Украине, если родственники принесут портреты погибших в нынешней войне.

Во вторник Путин, вероятно, проведет исторические параллели между двумя войнами, ложно представив Украину правопреемницей нацистской Германии, говорит Андрей Колесников.

Но, несмотря на попытки Москвы представить войну как экзистенциальную битву за выживание страны, есть признаки того, что некоторые в России по-прежнему не желают жертвовать собственным благополучием ради того, что Кремль называет "более важным делом".

Согласно последнему опросу, проведенному независимым социологическим центром "Левада", большинство россиян не желают вносить 1-2 тыс. рублей в месяц на нужды армии РФ в Украине.

Тот же опрос показал, что "беспокойство" и "страх" были эмоциями, которые чаще всего упоминались, когда респондентов спрашивали о новом законе об электронных повестках в России.

"Нация адаптировалась к реалиям войны. Но это не значит, что люди готовы пожертвовать всем. Если есть возможность остаться в стороне, они с радостью ею воспользуются", – отметил Андрей Колесников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным британской разведки, атака на Кремль выявила уязвимость России. В ведомстве обратили внимание на массовую отмену парадов к 9 мая и шествия "Бессмертный полк" в РФ и на оккупированных территориях Украины.

– В Офисе президента отвергли причастность Украины к атаке на Кремль, допустив, что РФ готовит масштабный теракт в Украине.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует ни Москву, ни Путина.

– В Госдепе США обвинения РФ восприняли скептически, отметив, что звучащие из Москвы заявления необходимо "делить на два".

– Аналитики ISW полагают, что атака на Кремль была тщательно спланирована и инсценирована Россией, чтобы показать войну россиянам как нечто экзистенциальное, а также подготовить почву для более широкой мобилизации в РФ. Эксперты отмечают, что на фоне существенного укрепления ПВО взрыв прямо над Кремлем выглядит неправдоподобно.