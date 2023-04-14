Путин подписал закон об электронных повестках: обиделся на побег россиян за границу

В России закончились желающие воевать в Украине, мужчины массово уезжают из РФ. По разным оценкам, из страны сбежало от 500 тысяч до 1 млн мужского населения. Российский диктатор Владимир Путин ответил на столь массовую эмиграцию введением электронных повесток.

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В пятницу, 14 апреля, Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра военного учета. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве в армию с помощью электронных повесток. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации, а это значит, что он уже вступил в силу.

В соответствии с ним повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина РФ на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". Кроме того, уведомления о повестке будут посылать россиянам в их личные кабинеты на портале госуслуг.

Если повестка не вручена ни в письменной, ни в электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней со дня ее размещения в реестре повесток.

Закон также вводит ряд ограничений, как для "уклонистов", так и для тех, кто получил повестку.

Первых ждет ограничение на выезд из страны, запрет на управление транспортным средством, а также они не смогут заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты или ссуды.

В то же время, для тех, кто получил повестку, также будет действовать запрет на выезд из России.

Таким образом, этим законом Путин по сути закрыл двери на выезд из страны для всех мужчин призывного возраста.

Законопроект готовился в режиме секретности. Вся подготовительная работа проводилась без публичной огласки, чтобы не вызвать дополнительной негативной реакции в обществе и еще большей миграции.

Как пишут российские паблики, таких масштабов выезда из РФ страна не видела с развала СССР. По оценке демографа Алексея Ракши, Россию покинули 500-800 тысяч человек, а аналитики Альфа-банка оценивали волну миграции в 1 миллион.

Российский правозащитник, политический деятель Марк Фейгин дал советы россиянам, как избежать или хотя бы отсрочить призыв. Он советует гражданам РФ ни в коем случае не идти в военкоматы, а также удалить свой аккаунт в госуслугах. А главное – срочно искать способ покинуть страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России началось тотальное "закручивание гаек". Путинский режим устроил "охоту" даже на тех, кто воевал против Украины. Сегодня на "внезапно прозревших" массово пишут доносы в полицию и ФСБ и объявляют награду за их головы. А российское МВД уже взялось даже за ранее неприкосновенного Стрелкова.

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