Кремль накануне 'мятежа' Пригожина пытался с ним договориться: СМИ раскрыли резонансные детали

Военно-политическое руководство РФ пыталось договориться с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Военному преступнику звонили из администрации диктатора Владимира Путина и предлагали не устраивать "мятеж".

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Все заявления Пригожина и его упреки в адрес минобороны РФ пытались преподнести как фейк и результат взлома и подделкой голоса. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории".

Источник, близкий к администрации президента РФ, заявил, что накануне "мятежа" в прокремлевских Telegram-каналах появились сообщения о том, что на самом деле все заявления Евгения Пригожина – это якобы фейк и результат взлома. Таким образом в Кремле пытались договориться с главарем ЧВК "Вагнер" и остановить запланированный "мятеж".

В то же время некоторые пропагандисты усомнились, что слова Пригожина являются фейком. При этом они обратили внимание, что ракетный удар по расположению "вагнеровцев" вряд ли можно назвать фейком или подделкой.

Стоит отметить, что после того, как военный преступник Пригожин отказался принимать условия администрации кремлевского диктатора, Путин дал команду возбудить против главаря ЧВК "Вагнер" уголовное дело.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на противостояние двух российских военных преступников – Сергея Шойгу и Евгения Пригожина. Глава государства заявил, что эта ситуация показывает слабость России. Зеленский подчеркнул, что РФ сама начала разрушать себя, когда выбрала путь зла.

Ранее сообщалось, что в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

В ГУР Минобороны Украины заявили, что бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж являются признаками крушения режима президента страны-агрессора Владимира Путина. Кроме того, "военный переворот" стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Против Пригожина в РФ возбудили дело о призывах к мятежу, а ФСБ призвала наемников "Вагнера" задержать своего руководителя.

– В Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

– Путин утром 24 июня выступил со срочным обращением, заявив, что Россию якобы "предали" из-за "неумеренных амбиций" и "смута" угрожает стране-агрессору. Он пообещал "жесткие действия" и "неминуемое наказание" за "преступные действия".