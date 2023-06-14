'Контракт с минобороны РФ – это путь позора': Пригожин раскритиковал Путина и пообещал вернуться на фронт. Видео

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не будут "идти по пути позора" и заключать контракты с министерством обороны РФ. В то же время, по его словам, вагнеровцы якобы готовы вернуться на фронт 5 августа.

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Заявление Пригожина цитирует Telegram-канал его пресс-службы. В частности, он пожаловался, что президент страны-агрессора Владимир Путин обещал "все социальные гарантии" его наемникам, когда те отправились на передовую в Украину.

"Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях", – заявил Пригожин.

Он добавил, что, когда "Вагнер" начинал участвовать в войне против Украины, "никто не говорил", что его наемники обязаны заключить договоры с минобороны РФ.

"Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", – пообещал Пригожин.

Глава "Вагнера" также надеется, что Путин и Госдума РФ "найдут компромиссное решение", чтобы наемники-оккупанты получили "и социальные гарантии, и документы как участники боевых действий".

"У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с министерством обороны? ...Министерство обороны – это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении", – заявил Пригожин.

Кроме того, он заявил, что "Вагнер" якобы намерен вернуться на фронт в конце лета:

"Мы отдыхаем, готовимся, 5 июня мы вышли, 5 августа пока по прогнозу ЧВК "Вагнер" в полной боеготовности дальше сможет выполнять те задачи, которые поставлены".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все ЧВК обязаны до 1 июля подписать контракты с его ведомством. По мнению экспертов, такие действия направлены на централизацию контроля и поставками боеприпасов в ответ на контрнаступление Украины.

– Пригожин заявил, что его наемники никаких контрактов подписывать не будут.

– По мнению части аналитиков, Путин терпит скандальные заявления Пригожина, поскольку у него нет выбора.

– В разведке Британии констатировали, что противостояние между "Вагнером" и минобороны РФ достигло "беспрецедентного" уровня.