Есть несколько причин: в WP рассказали, почему Путин терпит скандальные заявления Пригожина

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин открыто критикует военно-политическое руководство РФ, в том числе диктатора Владимира Путина. Примечательно, что кремлевский убийца пока никак не реагирует на скандальные заявления Пригожина.

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По словам политологов и аналитиков, терпение Путина можно объяснить сразу несколькими причинами. Об этом пишет издание The Washington Post.

Политологи отметили, что критика военных в России карается законом, однако несмотря на это, скандальные заявления Пригожина пока что сходят ему с рук. В последнее время выступления главаря ЧВК "Вагнер" похожи на предвыборные обращения, что в Кремле уже могут рассматривать как политический вызов и предательство.

Однако пока что никакой реакции Путина на слова Пригожина не последовало. По мнению некоторых аналитиков, учитывая, что война против Украины идет для РФ плохо, у российского диктатора может не быть выбора.

Пригожин, по крайней мере, является ярым сторонником войны – он настаивает на том, чтобы война была более жестокой и эффективной. Также преступник полностью поддерживает тотальную мобилизацию российского общества.

"Режим просто не может себе позволить репрессировать представителей "патриотического" лагеря, который и без того не очень доволен президентом: он развязал войну, но до сих пор не может ее выиграть. Если они будут давить на эту часть общества, они превратятся в оппозицию и скажут: выходит, критики Путина были правы, и он действительно превратился в диктатора", – считает политолог Аббас Галлямов.

Другие аналитики говорят, что Путин уверен в своей роли и не видит никакой угрозы со стороны Пригожина. Однако эксперты отмечают, что такое мнение главы Кремля является просчетом.

При этом политологи уверены, что в долгосрочной перспективе поведение Пригожина может стать опасным для путинского режима. Аналитики отметили, что Путин, вероятно, "не в полной мере ощущает масштаб растущей известности Пригожина".

Напомним, министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу заявил, что все частные военные компании обязаны до 1 июля подписать контракты непосредственно с минобороны. Эксперты уверены, что такие действия Шойгу направлены на централизацию контроля над российскими ЧВК и поставками боеприпасов в ответ на контрнаступление Украины.

Ранее сообщалось, что минобороны РФ вознамерилось полностью подмять под себя частную военную компанию "Вагнер", с владельцем которой Евгением Пригожиным у военного руководства России возник конфликт.

К слову, 6 июня в британской разведке констатировали, что противостояние между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ достигло "беспрецедентного" уровня. К таким выводам пришли после того, как Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины активизировался в информпространстве страны-агрессора. Таким образом он пытается поддержать положительный имидж на фоне резонансной критики в его сторону.

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