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"Когда мы уже начнем мочить их в сортире?" Соловьев призвал отомстить за "святых" Гиви, Моторолу и Дугину. Видео

Ольга Липич
Новости России
2 минуты
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'Когда мы уже начнем мочить их в сортире?' Соловьев призвал отомстить за 'святых' Гиви, Моторолу и Дугину. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев вновь впал в истерику и набросился на Украину, обвинив нашу страну в ликвидации российских террористов. Рупор Кремля разразился угрозами и размечтался про удары по правительственному кварталу в Киеве, уничтожение Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

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В эфире своего пропагандистского шоу он показал фото ликвидированных главарей террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторола) и назвал их "героями, которые до сих пор не отомщены". В список "святых" также попала дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья, чье авто в августе 2022 года подорвали в Подмосковье.

Новый всплеск агрессии у путинского прихвостня вызвало убийство в Санкт-Петербурге российского "военкора" Владлена Татарского. Он напомнил старое высказывание диктатора Путина про "преследование террористов".

''Когда мы уже начнем мочить их в сортире?'' Соловьев призвал отомстить за ''святых'' Гиви, Моторолу и Дугину. Видео
''Когда мы уже начнем мочить их в сортире?'' Соловьев призвал отомстить за ''святых'' Гиви, Моторолу и Дугину. Видео
''Когда мы уже начнем мочить их в сортире?'' Соловьев призвал отомстить за ''святых'' Гиви, Моторолу и Дугину. Видео

"Когда наконец мы за наших святых начнем мстить? Когда мы вспомним то, что сказал наш верховный главнокомандующий о том, как нужно воевать с террористами? Найдем в сортире – и в сортире замочим. Когда будет уничтожена террористическая организация – Служба безопасности Украины? Когда будет уничтожен правительственный квартал Киева, когда будут уничтожены подонки, отдающие приказы от верховного бандерокомандующего, главного нациста, подонка, гн*ды по фамилии Зеленский, когда все негодяи по всех линиях, ГУР и остальные, отвечающие за проведение террористических актов на нашей территории, осознают, что такое гнев и могущество российского оружия?" – выдал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры Путина. Заведением управлял бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– В издании Bloomberg считают, что убийство Татарского может стать переломным моментом для страны-агрессора в войне против Украины. Ликвидация топ-пропагандиста может быть связана с разборками групп внутри РФ.

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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