''Когда мы уже начнем мочить их в сортире?'' Соловьев призвал отомстить за ''святых'' Гиви, Моторолу и Дугину. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев вновь впал в истерику и набросился на Украину, обвинив нашу страну в ликвидации российских террористов. Рупор Кремля разразился угрозами и размечтался про удары по правительственному кварталу в Киеве, уничтожение Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

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В эфире своего пропагандистского шоу он показал фото ликвидированных главарей террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторола) и назвал их "героями, которые до сих пор не отомщены". В список "святых" также попала дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья, чье авто в августе 2022 года подорвали в Подмосковье.

Новый всплеск агрессии у путинского прихвостня вызвало убийство в Санкт-Петербурге российского "военкора" Владлена Татарского. Он напомнил старое высказывание диктатора Путина про "преследование террористов".

"Когда наконец мы за наших святых начнем мстить? Когда мы вспомним то, что сказал наш верховный главнокомандующий о том, как нужно воевать с террористами? Найдем в сортире – и в сортире замочим. Когда будет уничтожена террористическая организация – Служба безопасности Украины? Когда будет уничтожен правительственный квартал Киева, когда будут уничтожены подонки, отдающие приказы от верховного бандерокомандующего, главного нациста, подонка, гн*ды по фамилии Зеленский, когда все негодяи по всех линиях, ГУР и остальные, отвечающие за проведение террористических актов на нашей территории, осознают, что такое гнев и могущество российского оружия?" – выдал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 апреля в центре Санкт-Петербурга в результате мощного взрыва в кафе Street Food Bar #1 погиб российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. Это заведение находится всего в 1,5 км от квартиры Путина. Заведением управлял бывший зять военного преступника Евгения Пригожина.

– У ликвидированного Максима Фомина было немало врагов среди "своих". Многие российские блогеры считали своего коллегу "медиа-проституткой".

– В издании Bloomberg считают, что убийство Татарского может стать переломным моментом для страны-агрессора в войне против Украины. Ликвидация топ-пропагандиста может быть связана с разборками групп внутри РФ.

– Детальнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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