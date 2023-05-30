'К счастью, возле меня военная часть': российская экс-балерина Волочкова отработала наводчицей для дронов. Видео

Российская скандальная прима-балерина Анастасия Волочкова, прославившаяся на весь мир своими "неизлечимыми" шпагатами, решила попробовать себя в роли наводчицы для операторов беспилотников. Она подтвердила, что неизвестный дрон попал в объект минобороны РФ в Подмосковье.

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Волочкова записала видео и разместила его в Instagram. В нем она рассказала о своих ощущениях от атаки беспилотников по Рублевке и Москве, а заодно описала координаты одного из "прилетов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Волочкова рассказала, что один из дронов, которые 30 мая атаковали Москву, попал в военную часть, возле которой расположен ее дом.

По ее словам, звуки от работы ПВО по дронам были ужасающими.

"Ой, люди добрые, я проснулась два часа назад от таких ужасных взрывов. У нас рядом военная часть. В столице были такие взрывы... Потом мне звонили люди и спрашивали, все ли хорошо. У нас оказывается беспилотник сбили. Слава Богу рядом. военная часть. Вообще, какой ужас, как это было страшно", – говорит балерина.

На видео не видно места попадания беспилотника, а только интерьер ее особняка в Подмосковье. Но благодаря сегодняшним технологиям выявить координаты не сложно.

Таким образом Волочкова послужила неизвестным героям, совершившим атаку дронами на столицу РФ – теперь они точно знают, где та военная часть в Подмосковье и могут довыполнить задачу.

А тот факт, что всю эту информацию балерина разместила в запрещенном в России Instagram на своей странице, насчитывающей 1,4 млн подписчиков, делает Волочкову просто российской Мата Хари, которая смело на весь мир прокричала координаты важного объекта минобороны РФ.

Напомним, у Соловьева произошла истерика из-за реакции россиян на удар дронов по Рублевке в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 30 мая Москву впервые массированно атаковали беспилотники. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину. СМИ писали, что в сторону столицы летели от 25 до 30 БПЛА, работала ПВО.

– В столице РФ глушили спутниковую связь, на улицах были видны военные с антидроновыми ружьями, проводилась проверка прохожих. В Московской области был объявлен специальный план "Тайфун".

– В Офисе президента сказали, что Киев не имеет прямого отношения к атаке, и пошутили, что, возможно, российские дроны не хотят разрушать мирные города Украины, поэтому возвращаются к своим создателям.

– В Воздушных силах ВСУ атаку дронов на Москву объяснили внутренними проблемами в РФ.

– За день до атаки начальник ГУР Кирилл Буданов записал обращение к россиянам. Он сказал, что ответ на удары по Киеву "не заставит себя долго ждать". В связи с этим в Кремле заявили, что запуск дронов по Москве был "ответом Киева".