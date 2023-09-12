Изменили систему: разведка Британии рассказала, как РФ пытается защитить от атак дронов Москву

Страна-агрессор Россия, которая развязала полномасштабную войну против Украины, теперь вынуждена усиливать противовоздушную оборону своей столицы. В последние недели она "пересмотрела структуру" ПВО малой и средней дальности вокруг Москвы.

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Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 12 сентября на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве отметили, что российской столице нужна более надежная и эффективная защита от атак беспилотных летательных аппаратов, "которые город сейчас испытывает большую часть дней".

В связи с этим с начала сентября россияне разместили свои системы ПВО "Панцирь-С1" на возвышенностях, например, на специальных пандусах.

"Ранее, после ударов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года, Россия также разместила SA-22 (по кодификации НАТО это "Панцирь-С1". – Ред.) на крышах официальных зданий в Москве", – напомнили в разведке.

Там предположили, что это "почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БПЛА". Но в то же время такое размещение комплексов ПВО также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Вечером 11 сентября в городе Рыльск Курской области России прогремели взрывы. Было повреждено административное здание, а власти пожаловались на атаку дронов.

– Взрывы в ночь на 11 сентября прогремели также в Белгородской области страны-террориста.

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