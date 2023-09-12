Курскую область РФ дважды атаковали дроны: были слышны взрывы. Видео

В стране-агрессоре России снова пожаловались на атаку дронов. Вечером в понедельник, 11 сентября, взрывы прогремели в городе Рыльск в Курской области, повреждено административное здание.

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Российские пропагандистские каналы в сети сообщали, что первый взрыв было слышно около 23:00. Через час в Рыльске снова был слышен взрыв (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Атаку беспилотников подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что дрон якобы сбросил взрывное устройство на улицу Ленина. Представитель российских оккупантов обвинил в этом Украину, заявив, что беспилотник якобы был украинским.

На место экстренно выехали представители силовых структур страны-агрессора, По словам Старовойта, повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, но жертв, как он утверждает, нет.

Через некоторое время губернатор Курской области написал про "повторную атаку украинского дрона" на этой же улице. в Этот раз повреждено административное здание – там выбило стекла и повреждена крыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области России в ночь на понедельник, 11 сентября, прогремела серия взрывов. Власти региона пожаловались на очередную атаку БПЛА.