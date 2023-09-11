Под Белгородом прогремела серия взрывов: в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Фото и видео

В Белгородской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 11 сентября, прогремела серия взрывов. Власти региона пожаловались на очередную атаку БПЛА.

Видео дня

Видео сильных взрывов публиковали российские пропагандистские каналы в Telegram. Их было слышно после часу ночи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

РосСМИ писали, что якобы беспилотники сбивали в Яковлевском районе и в населенном пункте Строитель.

"В Яковлевском районе было очень громко. Подробности уточняем. Было еще несколько громких звуков в районе города Строитель", – писали авторы каналов.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Яковлевском городском округе якобы сработала система ПВО оккупантов – сбито "два БПЛА самолетного типа".

По его словам, пострадавших якобы нет, однако на место оперативно выехали все оперативные службы.

В то же время, фрагменты одного из беспилотников "упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом", заявил Гладков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГУР МО определило список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Удары на территории России происходят в тех городах, которые отвечают за обеспечение и изготовление ракет и беспилотников.