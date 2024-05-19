Испугались врагов и приплели Украину: катастрофа с президентом Ирана всколыхнула пропагандистов в РФ

Авиакатастрофа с президентом Ирана Ибрагимом Раиси всколыхнула пропагандистов в Российской Федерации. Они традиционно "приплели" к этому событию Украину, Великобританию и США.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал один из рупоров Кремля. Он также отметил, что врагов в Раисе много и напомнил, что Иран владеет ядерным оружием.

"Мы 171 – один из самых надежных вертолетов в мире. За почти тридцать лет эксплуатации не больше дюжины инцидентов. Совершенно не удивлюсь, если авария – результат атаки на президента Ирана", – отмечает один из пропагандистов.

Кроме того, по мнению россиян, после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо и авиакатастрофы с иранским лидером следует приготовиться венгерскому главе правительства Виктору Орбану. Также некоторые комментаторы отметили, что и российскому диктатору Владимиру Путину "не мешало бы себя поберечь".

Напомним, в воскресенье, 19 мая, в иранской провинции Восточный Азербайджан вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, попал в аварию. С ним на борту также находились имам пятничной молитвы Тебриза Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

Несколькими днями ранее, в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. Сейчас чиновник госпитализирован.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрия Цинтула. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из "краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

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