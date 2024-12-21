Приземлились в аэропорту Кишинева: ГУР и МИД эвакуировали из Сирии украинцев с их родственниками. Фото и видео

В субботу, 21 декабря, благодаря успешной совместной операции ГУР и МИД Украины была эвакуирована 34 человека с территории Сирии через Ливан. В частности, в Украину удалось вернуть 31 гражданина нашего государства и трех сирийских граждан, которые являются родственниками украинцев и имеют законное право на въезд в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины. Среди эвакуированных было 15 детей.

"Благодарим за помощь в осуществлении миссии ливанской стороне, в частности генеральному менеджеру спортивных и молодежных заведений в Ливане – доктору Наджи Хаммуду, а также авиакомпании Sky Up за постоянную поддержку. За содействие в проведении эвакуационной миссии также выражаем благодарность властям Республики Молдова", – говорится в сообщении разведки.

Эвакуированные граждане уже прибыли в аэропорт в Кишиневе, откуда продолжат свой путь домой в Украину.

"Благодарю Военную разведку Украины и посольство Украины в Ливане за возможность вернуться в Украину и увидеть своих родных – впервые за 10 лет", – сказала эвакуированная гражданка Украины.

Глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что проведенная операция по эвакуации украинцев из Сирии является очередным свидетельством того, что Украина всегда поддерживает своих граждан.

"Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждой, кто оказался в беде", – сказал он.

В ГУР отметили, что с августа 2024 года было проведено четыре этапа эвакуации с территории Ливана, во время которых удалось спасти 302 человека, среди которых 217 граждан Украины и 85 представителей других государств.

Ранее сообщалось, что 9 октября Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди которых 40 иностранцев. Это был уже четвертый этап эвакуации граждан Украины и еще семи стран мира из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года Украина также эвакуировала четырех своих граждан из Сирии. Эвакуация стала возможной благодаря слаженной работе Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины.

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