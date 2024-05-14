'Идет борьба за власть': Тимочко объяснил кадровые перестановки в силовом блоке РФ. Видео

Российский диктатор Владимир Путин уволил с должности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и назначил на его место министра обороны Сергея Шойгу. Таким образом глава Кремля решил обезопасить себя, так как Патрушева рассматривали как его правопреемника, да и сам Путин так выстраивал вертикаль власти.

Однако в конце концов он увидел, что в этом балансе военно-политических и военно-бизнесовых структур появляется дисбаланс, и решил сделать кадровые перестановки. Такое мнение в выпуске OBOZ.Talk высказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Благодаря увольнению Патрушева Путин также ослабил мощную структуру, которая влияла на все процессы в России от бизнеса до армии. На его место диктатор назначил менее амбициозного Шойгу, который уже не имеет большого авторитета ни в российском обществе, ни в политикуме.

"Теперь это становится понятным, почему был скандал и посадили этого Иванова, Тимура Иванова, этот кошелек Шойгу, замминистра, который отвечал за строительство, а это самые большие деньги, которые крутились в министерстве российской обороны. Там ему прилепили все: и злоупотребления в Мариуполе, и торговлю украшениями, развлечения за границей. То есть весь пакет налепили", – сказал Тимочко.

Что касается того, к чему теперь готовиться украинцам, он ответил коротко: надо воевать. Кто бы ни пришел к власти в России, это будет человек с однотипным имперским мышлением, который видит Украину частью РФ.

"Поэтому российское общество хочет только имперцев и тех, кто будет его слать на убой, но будет обещать какие-то большие победы. Поэтому, по большому счету, политика России по отношению к Украине, кто бы у них сейчас ни был у власти, не изменится" , – считает военный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин уволил с должности секретаря Совбеза страны-агрессора Николая Патрушева. Его место займет Сергей Шойгу, который занимает сейчас должность министра обороны РФ.

– Тем временем протеже Путина на должность главы минобороны РФ стал Андрей Белоусов. РосСМИ называют Белоусовым жестким руководителем и предполагают масштабный внутренний аудит при нем.

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