Хотят переименовать: в России 'замахнулись' на Финский залив

Кремлю не дают покоя "лавры" президента США Дональда Трампа. После того, как он переименовал Мексиканский залив в Американский, в России захотели переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский.

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С таким заявлением выступил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Его цитируют российские СМИ.

Мягков аргументировал переименование тем, что РФ якобы первой осваивала этот залив.

"Мне кажется, логическое название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга", – сказал российский "историк".

Такое заявление он сделал на презентации исследования "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии". Наверное, Мягкову показалось маловато этой "русофобии" и он решил дать финнам больше причин для нее.

"Историк" посетовал, что Россию сейчас "пытаются запереть" в этой акватории и не выпускают из нее российский флот. При этом он не стал углубляться в причины такой ситуации, сосредоточившись на выборе названия залива.

По его мнению, Санкт-Петербург является самым большим городом на берегу залива, поэтому логично будет, чтобы его название было связано с этим населенным пунктом.

При этом Мягков подчеркнул, что переименование будет "исторически справедливым", ведь Россия, по его словам, "осваивала залив с древнейших времен"

Мягков также сослался на решение президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив.

Однако он не первый российский чиновник, вдохновившийся "подвигом" Трампа. Ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов предложил переименовать Черное море в "русское". Этот еще один "знаток истории" заявил, что якобы именно так море называлось "веками", о чем есть упоминания в древнерусских летописях.

Справедливости ради стоит сказать, что Черное море имело много названий: Понт Аксинский, Понт Эвксинский, Скифское море, Понтийское море, Казацкое море. Среди них было и название "Руское море", происходившее от Киевской Руси, к которой так отчаянно пытается приклеиться Москва.

А пока что Россия достаточно прислужилась к тому, чтобы Черное море было действительно черным – страна-агрессор засорила его минами, нефтепродуктами и другой нечистью.

Напомним, недавний разлив нефти из российских танкеров привел к экологической катастрофе в Черном и Азовском море. Однако Россия обычно пытается скрыть масштабы проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки. Министерство внутренних дел США, руководствуясь этим указом президента, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли.

Компания Google подтвердила, что изменит в Google Maps название Мексиканского залива на Американский залив, согласно указу Дональда Трампа от 20 января. Однако новое название залива будут видеть только пользователи из Соединенных Штатов.

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