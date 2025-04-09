Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые в Донецкой области воевали на стороне российской армии.

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С соответствующим заявлением выступил и президент Украины, который подчеркнул, что в российских войсках, воюющих на территории Украины, есть много других граждан Китайской Народной Республики, пишет Виталий Портников для Espreso.tv. Конечно, Китай, в отличие от Северной Кореи, не посылает на российско-украинский фронт регулярные подразделения. Хотя важно напомнить, что и в Пхеньяне никогда не признавали факт присутствия своих военнослужащих в рядах русской армии и даже пытались подменить документы гражданам КНДР, которые находились в российских воинских частях или воевали рядом с ними.

Далее текст на языке оригинала.

Але навіть той факт, що громадяни Китаю можуть воювати у російській армії як найманці, може стати серйозною дипломатичною проблемою для Китаю, який весь час підкреслює свій нейтралітет у російсько-українській війні та звинувачує західні країни в тому, що своїм постачанням зброї для України вони підживлюють конфлікт.

Цікавим є той факт, що інформація про затримання китайських громадян з'явилася і на шпальтах медіа у самому Китаї. Принаймні із великою публікацією на цю тему, в якій викладено позицію Володимира Зеленського, вийшла South China Morning Post - головне китайське видання, спрямоване насамперед на аудиторію на Заході і репрезентує позицію офіційного Пекіна у Гонконзі. Так що можна чітко сказати, що у Китайській Народній Республіці навряд чи будуть удавати, що не помітили новини про присутність своїх військовослужбовців у російській армії.

Хоча поки що жодної реакції від Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки немає. Очевидно, що ця реакція, якщо вона взагалі з'явиться, з'явиться невдовзі й буде узгоджена по всіх офіційних китайських каналах.

Можна уявити, що у Пекіні будуть підкреслювати, що не мають ніякого відношення до рішення китайських громадян, щодо війни у російській армії. Будуть намагатися виставляти цих громадян насамперед як найманців, які вирішили воювати у складі збройних сил Російської Федерації за власним бажанням. Однак мова йде про людей, які можуть дати відповідні свідчення слідчим, які будуть обговорювати з ними сам факт їхньої участі у збройних силах Російської Федерації. І вже ці свідчення можуть бути неприємним сюрпризом для керівництва Китайської Народної Республіки.

Так що затримання військовослужбовців з Китаю може дійсно примусити офіційний Пекін чіткіше висловлюватися з приводу мирних перспектив, які стосуються завершення російсько-української війни з нейтральною позицією Китаю, ситуацією, коли його громадяни воюють на боці Росії, звісно, буде все не так очевидно, як це хотілося б керівникам в Пекіні.

Звісно, ситуація може призвести й до значного погіршення китайсько-українських стосунків і для повного припинення взаємин між офіційним Пекіном та офісом Володимира Зеленського.

З точки зору того, як уявляє собі світ голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, Зеленський, навіть якщо і китайські громадяни потрапили у полон української армії, мав не робити цю інформацію публічною, а насамперед вийти на діалог із відповідними структурами. Насамперед із посольством Китаю в Україні та Міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки.

Те, що Зеленський вирішив оприлюднити факт затримання китайських громадян українською армією, поза сумнівом, ставить крапку на реальності будь-якого його власного діалогу із головою Китайської Народної Республіки. Бо Сі Цзіньпін буде вважати, що український президент поставив його у незручне становище і таким чином не є лідером, з яким він би міг підтримувати власний контакт.

Дипломатичні контакти між Міністерствами закордонних справ України та Китайської Народної Республіки також, очевидно, найближчим часом будуть призупинені саме тому, що Київ спіймав Пекін на гарячому та ще й повідомив про це усьому світу.

А от у Вашингтоні, це повідомлення про участь китайських військових у війні Росії проти України на боці Москви можуть сприйняти більш прихильно на тлі торговельної війни, яка тільки розпочинається між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою. І може призвести до набагато більш гарячого і серйозного конфлікту, ніж уявляють собі навіть учасники цього зіткнення.

Можливо, зараз Україна зможе довести адміністрації Дональда Трампа, що російсько-українська війна є частиною набагато більш глобального конфлікту і керівництво Китайської Народної Республіки, на відміну від керівництва Сполучених Штатів, усвідомлює, що мова йде саме про глобальний конфлікт, в якому Пекін і Москва є союзниками у боротьбі за послаблення позиції колективного Заходу.

Навіть, якщо адміністрація Трампа не вважає свою країну частиною такого колективного Заходу, вона не може закривати очі на те, що залишається такою для Китайської Народної Республіки та Російської Федерації. Таким чином всі спроби Вашингтона домовитися з Москвою і вивести Росію з гри на боці саме Пекіна є очевидними трампівськими ілюзіями, які закінчаться таким самим фіаско, як і багато інших зовнішньополітичних планів Дональда Трампа.

І щоб запобігти цьому фіаско, можливо, для американського президента важливо реальніше сприймати світ, в якому він живе. А китайські військовослужбовці, які воюють на боці армії Путіна, є непоганим рецептом для того, щоб у Вашингтоні дійсно почали сприймати цей світ реалістичніше й усвідомили, що допомога Україні у російсько-українській війні — це не просто допомога країні, яка хоче вижити та забезпечити справедливий мир, принаймні на найближчі роки.

Але й допомога тим, хто намагається протистояти спільним зусиллям Російської Федерації й Китайської Народної Республіки з посилення власних позицій у Європі коштом інтересів як Сполучених Штатів, так і країн самого Європейського Союзу.