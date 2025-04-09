Украинки укатали Москву: как в СССР издевались над женским футболом и запрещали его, но первым чемпионом стала команда из Киевской области

Женская сборная Украины проводит успешный сезон в Лиге Наций, одержав три победы в четырех матчах, и возглавляет свою группу. А когда именно с нашей страны началось возрождение женского футбола в СССР, хотя в Союзе его сначала запрещали и высмеивали. Ведь спорт для коммунистической партии был, прежде всего, методом политической борьбы и способом доказать преимущество "загнивающему капитализму", а поскольку женских Евро не существовало до 1984 года, то и воспитывать футболисток не хотели.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые интересные факты о становлении женского футбола в Союзе и большом успехе украинского клуба.

За появление и развитие женского футбола нужно поблагодарить англичан, которые первыми начали отстаивать свое право гонять кожаный мяч наравне с мужчинами. Считается, что в 1894 г. в Англии появился первый женский футбольный клуб British Ladies. Его основательница, активистка движения за равноправие Нелли Хадсон признавалась, что организовала команду с твердым намерением доказать миру, что женщины не просто декоративные существа, от которых нет проку и которыми их пытаются представить мужчины.

Всплеск популярности пришелся на второе десятилетие 20 века, когда во время Первой мировой войны женщины в Англии заменили мужчин не только на заводах и фабриках, но и на зеленом газоне. В 1917 году в Ланкашире появилась одна из известнейших команд в истории женского футбола Dick, Kerr Ladies. И от тренировок между работой игроки быстро перешли к полноценным матчам, собирая толпы зевак.

Dick, Kerr Ladies, одними из первых стали играть как мужчины – в коротких шортах и футболках с длинным рукавом и отбегали первый международный матч с Францией в 1920-м. Однако война закончилась, мужчины вернулись и в 1921 году британская Футбольная ассоциация решила открыть им путь назад к стадионам, на 50 лет запретившим девушкам играть на своих полях с формулировкой: "Игра в футбол мало подходит женщинам, и поощрять ее не стоит".

В начале 70-х, когда влияние срока запрета в Великобритании, у женского футбола началось второе дыхание не только на Альбионе, но и по всему миру, в частности в СССР. Эпицентрами его развития в Союзе стали Украина и страны Балтии. Но женские клубы обладали полулегальным статусом и существовали даже без помощи государства.

Однако в 1971 году на матч между командами Харькова и Вильнюса пришло около 25 тысяч зрителей. А в следующем году в Днепропетровске провели Кубок Валентины Терешковой, в котором помимо днепрянок приняли участие футболистки из Москвы, Риги, Харькова, Ужгорода, Киева и Донецка.

Женские соревнования на стадионе Торпедо вызвали огромный ажиотаж. Арена на 10 000 зрителей была забита наголову на матчи местных "Днепра" и "Метеора". Но после игры один из рабочих "Азовкабель" направил письмо с жалобой на женский футбол в медицинский журнал "Здоровье" с заголовком: "Женщина на футбольном поле? Противоестественно!"

Мужчине видите не понравился внешний вид футболисток. Мол, у одной коса болтается, а другая "носится по полю лохматая, как ведьма". Также он переживал, что после таких нагрузок, падений и попадания мяча в нижнюю часть живота спортсменки не смогут иметь детей. И вообще, по его мнению, женский футбол – не спорт, а издевательство над организмом.

И на издевательское письмо этого работника отозвалась сама глава Федерации спортивной медицины СССР, доктор наук Нина Граевская, которая заявила, что развивать женский футбол нецелесообразно. Ведь, по ее мнению, он отрицательно сказывается не только на нервной системе девушек, но и несет опасность всему их организму.

А через месяц Госкомитет СССР по спорту и вовсе запретил женский футбол и еще ряд видов спорта для девушек, включая бокс и борьбу. А оправдывали такое унижение тем, что эти виды наносят вред женскому здоровью.

И только в 80-х, когда женский футбол приобрел статус официального вида спорта и впереди замаячили чемпионаты Европы и Олимпийские игры, в Союзе начали шевелиться. Стране срочно понадобилась сборная, вот только собирать ее было не с кого. Поэтому футболисток решили делать из представительниц других видов спорта, в частности легкой атлетики и хоккея на траве.

Только никто не хотел тренировать девушек, понимая всю сложность своей задачи. Согласился только Олег Лапшин.

"Я ездил по всему Союзу, где проходили женские турниры, и собирал сначала тех, кто уже как-то умел обращаться с мячом. Сначала осваивали технику, потом работали над тактикой – я их буквально за руку водил, показывал, где нужно быть при обороне, где при атаке. Ссорить их бесполезно.

Информация о создании сборной в СССР дошла и до журналистки из Чехословакии Ольги Чемраковой, пригласившей советских девушек на кубок местного журнала "Млады свет". Советский журнал "Собеседник", с которым она это обсуждала, напечатал объявление, которое неожиданно вызвало немалый интерес – в редакцию мешками поступали письма от девушек, которые играли в футбол.

Поэтому "Собеседник" решил организовать собственный турнир, который стал прототипом чемпионата Союза среди женщин. Были и те, кто сначала приходил на тренировку после работы. А работал на заводе или на фабрике. О каких-либо профессиональных контрактах не могло быть и речи.

Как вспоминали потом футболистки, за победу могли заплатить – до пяти долларов. А случалось, что у некоторых команд даже не было денег на выездной матч, и девушкам приходилось платить за право играть в футбол из своего кармана.

Официальное дебютное первенство СССР прошло в 1990 году, а чемпионом государства стал украинский клуб "Нива" (Барышевка) из Киевской области, подтвердивший силу именно нашего футбола. В матче за "золото" со счетом 2:1 был повержен "Серп и Молот" из Москвы. У "Нивы" дублем отличилась Лариса Поликарпова.

Конечно, до профессионального спорта тогда было очень далеко. Большинство девушек были оформлены на предприятиях в городах, где базировались клубы, с зарплатой где-то в 120 рублей, а за победу на поле могли получить и по 50 рублей.

"Мы жили в поселке Барышевка. Там был спортивный комплекс, один из лучших тогда в Украине. В начале мы жили в страшных условиях - в общежитии с общим туалетом. Потом нам выдали квартиры, малосемейки в малоквартирных домиках. Это было очень круто, ведь тогда люди стояли в очереди за жильем", – рассказывала позже защитница "Нивы" Ирина Ванат.

"Мы тренировались по два раза в день, раз в две недели ездили в Киев на гимнастику. Когда у нас появился результат, на базе нашей команды была создана республиканская сборная Украины", – отмечала Ирина.

Собственные команды собрались тогда в Донецке и Киеве. Среди фаворитов первого чемпионата СССР было и киевское "Динамо".

"Первый президент "Динамо" нас сильно поддерживал. Возможно, он тогда смотрел в Европу, в будущее. Кто знает, что он преследовал, но мы были довольны абсолютно. Не могу жаловаться, зарплаты были выше среднего: минимум 150 рублей, плюс какие-то премии – и выходило у некоторых 200-250", – рассказывала "Суспільному" вратарь "Динамо" Лариса Погорелова.

В 1990 году женское "Динамо" пригласили на официальный турнир во Францию. И киевлянки удивили всех, когда его выиграли. Однако сразу после возвращения проиграли решающий матч чемпионата СССР "Ниве" из Барышевки и завершило сезон на втором месте в своей зоне, а в плей-офф за "бронзу" уступили в серии пенальти - 3:5 - "Текстильщику" из Раменского.

"Боже, как тренер на нас кричал!" Туристки! Никуда больше не поедете!", – вспоминала Лариса.

Бывшая игрок сборной СССР, уроженка Чернигова Наталья Авдонченко рассказала, что практически у всех футболисток были короткие стрижки.

"Кто-то пальму завяжет. Макияж обычно никто не накладывал, разве что ресницы накрасят и губы. Была такая тушь "Нива" – плюешь в коробку и красишь. Когда шел дождь – не красились. Футболки были широкие, бегали в этой форме, как шкафы. Хорошую форму и трусы adidas видели только в сборной", – вспоминала Наталья.

Официально сборная СССР была создана в 1990 году под руководством Лапшина, но уже через год развалилась вместе с Союзом. Хотя за это время успела провести 46 матчей, выиграв всего 11 из них.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сборная Украины по футболу проиграла со счетом 0:10 и вылетела в низший дивизион в отборе на чемпионат Европы 2025 U19 среди девушек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!