Оккупанты скрывают экокатастрофу: в ЦНС рассказали о последствиях разлива мазута в Черном и Азовском морях

Разлив нефти из российских танкеров привел к экологической катастрофе в Черном и Азовском море. Однако Россия привычно пытается скрыть масштабы проблемы, подвергая людей опасности.

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Так, оккупанты уверяют, что отравленная мазутом рыба якобы "абсолютно безопасна" для здоровья людей, которые будут ее есть. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

"Российские власти продолжают цинично скрывать масштабы экологической катастрофы, которая произошла в Черном и Азовском морях из-за разлива мазута. Вместо реальных действий по ликвидации последствий аварии, оккупанты заявляют, что "угрозы нет", и выносят фейковые вердикты о "соответствии нормам" выловленной рыбы" , – говорится в сообщении.

В частности, так называемые компетентные российские структуры выдают "выводы" о безопасности потребления в пищу выловленной в загрязненных водах рыбы.

"Достоверные" российские ведомства "Россельхознадзор" и "Роспотребнадзор", в своих фальшивых "исследованиях" заявляют, что рыба из пострадавших вод якобы абсолютно безопасна. Однако очевидно, что их заявления – это очередная попытка скрыть катастрофические последствия загрязнения и избежать ответственности за полный беспорядок и хаос, который оккупанты принесли на нашу землю", – отметили в ЦНС.

Там напомнили, что мазут в воде не растворяется. Контакт с ним может вызвать аллергические реакции, экзему или химические ожоги. Море же от варварских действий оккупантов, приведших к разливу мазута, естественным путем сможет очиститься лет через 20.

"Центр национального сопротивления заявляет, что кремлевские преступления против украинского народа и украинских земель – не имеют срока давности, поэтому все причастные к злодеяниям лица будут привлечены к ответственности. Мы призываем каждого украинца на ВОТ быть готовым противостоять врагу по мере своих когнитивных способностей", – призывали в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что россияне "отжали" 18 тысяч гектаров земли у жителей оккупированной части Луганской области. Это было сделано под предлогом признания этой земли "не имеющей" владельцев после того, как с 1 января 2025 года украинцы, не оформившие российского паспорта в оккупации, с точки зрения оккупантов стали "лицами без гражданства". Сразу же после этого Кремль провел очередную "инвентаризацию" земель.

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