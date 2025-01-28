Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский, но есть нюанс

Компания Google подтвердила, что изменит в Google Maps название Мексиканского залива на Американский залив, согласно указу Дональда Трампа от 20 января. Переименование состоится на картах Google в США.

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Об этом говорится в сообщении компании на Х. Нюанс состоит в том, что новое название залива будут видеть только пользователи из Соединенных Штатов.

Залив останется Мексиканским заливом в Мексике, в США он будет Американским заливом, а пользователи из других стран будут видеть оба названия на Google Maps.

Двуглавая вершина Аляски Денали, самая высокая гора в Северной Америке, также будет изменена на гору Мак-Кинли только на картах Google в США.

"Это давняя практика: когда официальные названия отличаются между странами, пользователи Maps видят свое официальное местное название. Все в остальном мире видят оба названия. Это касается и этого случая", – пояснили в Google.

Google заявил, что обновит свой сервис Maps, как только названия будут обновлены в информационной системе географических названий правительства США.

Реагируя на обещание Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив, который он дал незадолго до своей инаугурации, президент Мексики Клаудия Шейнбаум в шутку предложила переименовать всю Северную Америку, включая США. Она предложила назвать ее "Мексиканская Америка", поскольку именно это название использовалось в учредительном документе 1814 года, который предшествовал конституции Мексики.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки. Министерство внутренних дел США, руководствуясь этим указом президента, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли. В ведомстве отметили, что новые названия "чтят наследие американского величия".

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