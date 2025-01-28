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Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский, но есть нюанс

Надежда Данищук
Мир
2 минуты
849
Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский, но есть нюанс

Компания Google подтвердила, что изменит в Google Maps название Мексиканского залива на Американский залив, согласно указу Дональда Трампа от 20 января. Переименование состоится на картах Google в США.

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Об этом говорится в сообщении компании на Х. Нюанс состоит в том, что новое название залива будут видеть только пользователи из Соединенных Штатов.

Залив останется Мексиканским заливом в Мексике, в США он будет Американским заливом, а пользователи из других стран будут видеть оба названия на Google Maps.

Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский, но есть нюанс

Двуглавая вершина Аляски Денали, самая высокая гора в Северной Америке, также будет изменена на гору Мак-Кинли только на картах Google в США.

"Это давняя практика: когда официальные названия отличаются между странами, пользователи Maps видят свое официальное местное название. Все в остальном мире видят оба названия. Это касается и этого случая", – пояснили в Google.

Google заявил, что обновит свой сервис Maps, как только названия будут обновлены в информационной системе географических названий правительства США.

Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский, но есть нюанс

Реагируя на обещание Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив, который он дал незадолго до своей инаугурации, президент Мексики Клаудия Шейнбаум в шутку предложила переименовать всю Северную Америку, включая США. Она предложила назвать ее "Мексиканская Америка", поскольку именно это название использовалось в учредительном документе 1814 года, который предшествовал конституции Мексики.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки. Министерство внутренних дел США, руководствуясь этим указом президента, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли. В ведомстве отметили, что новые названия "чтят наследие американского величия".

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