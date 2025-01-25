Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки: какими будут новые названия
Министерство внутренних дел США, руководствуясь соответствующим указом президента Дональда Трампа, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли.
Соответствующая публикация появилась на сайте министерства 24 января. Там отметили, что новые названия "чтят наследие американского величия".
"Эти изменения еще раз подтверждают приверженность нации сохранению чрезвычайного наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев уважали наследие их героев и исторические ценности", – говорится в сообщении.
Совет США по географическим названиям, подчиненный Министерству внутренних дел, оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в Информационной системе географических названий для отображения соответствующих изменений.
"Министерство внутренних дел остается приверженным соблюдению всех аспектов указа президента Трампа, гарантируя, что используемые нами названия отражают ценности, жертвы и достижения, которые определяют нашу нацию", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что Мексиканский (теперь уже Американский) залив является одним из важнейших активов в истории и экономике США. Он омывает более 1700 миль на побережье США и охватывает почти 160 миллионов акров, является важной артерией для американской торговли, производства энергии и морской промышленности.
А гора Мак-Кинли получила свое название в 1917 году в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, "героически приведшего страну к победе в испано-американской войне, начав эпоху быстрого экономического роста и территориальных достояний".
Напомним: еще до инаугурации Трамп говорил о намерениях переименовать самую высокую гору Северной Америки Денали в Мак-Кинли. Он заявлял, что хочет отменить решение бывшего президента Барака Обамы, который в 2015 году решил изменить название самой высокой вершины Штатов с Мак-Кинли на Денали.
Последнее слово означает "высокий" или "большой" – Денали эту гору издавна называли коренные народы, а именно индейцы-атапаски.
Так же Трамп заявлял, что Мексиканский залив на картах – по крайней мере, в Соединенных Штатах – может быть переименован в "Американский". Он считает, что такое название залива "является уместным".
На это республиканцу ответила президентка Мексики Клаудия Шейнбаум – она предложила называть весь Американский континент его старым названием, Мексиканской Америкой.
Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп издал указ о полном рассекречивании документов, связанных с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Документы должны быть обнародованы без задержек, поскольку это, по словам Трампа, соответсвует национальным интересам и праву граждан на прозрачность и правду.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!