Трамп переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки: какими будут новые названия

Министерство внутренних дел США, руководствуясь соответствующим указом президента Дональда Трампа, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли.

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Соответствующая публикация появилась на сайте министерства 24 января. Там отметили, что новые названия "чтят наследие американского величия".

"Эти изменения еще раз подтверждают приверженность нации сохранению чрезвычайного наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев уважали наследие их героев и исторические ценности", – говорится в сообщении.

Совет США по географическим названиям, подчиненный Министерству внутренних дел, оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в Информационной системе географических названий для отображения соответствующих изменений.

"Министерство внутренних дел остается приверженным соблюдению всех аспектов указа президента Трампа, гарантируя, что используемые нами названия отражают ценности, жертвы и достижения, которые определяют нашу нацию", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что Мексиканский (теперь уже Американский) залив является одним из важнейших активов в истории и экономике США. Он омывает более 1700 миль на побережье США и охватывает почти 160 миллионов акров, является важной артерией для американской торговли, производства энергии и морской промышленности.

А гора Мак-Кинли получила свое название в 1917 году в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, "героически приведшего страну к победе в испано-американской войне, начав эпоху быстрого экономического роста и территориальных достояний".

Напомним: еще до инаугурации Трамп говорил о намерениях переименовать самую высокую гору Северной Америки Денали в Мак-Кинли. Он заявлял, что хочет отменить решение бывшего президента Барака Обамы, который в 2015 году решил изменить название самой высокой вершины Штатов с Мак-Кинли на Денали.

Последнее слово означает "высокий" или "большой" – Денали эту гору издавна называли коренные народы, а именно индейцы-атапаски.

Так же Трамп заявлял, что Мексиканский залив на картах – по крайней мере, в Соединенных Штатах – может быть переименован в "Американский". Он считает, что такое название залива "является уместным".

На это республиканцу ответила президентка Мексики Клаудия Шейнбаум – она предложила называть весь Американский континент его старым названием, Мексиканской Америкой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп издал указ о полном рассекречивании документов, связанных с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Документы должны быть обнародованы без задержек, поскольку это, по словам Трампа, соответсвует национальным интересам и праву граждан на прозрачность и правду.

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