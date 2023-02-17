Нуланд: США и G7 готовят новый пакет санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину

Мир продолжает противостоять агрессии государства-террориста России. США и страны G7 готовят новый пакет санкций против РФ. Он будет объявлен на годовщину войны в Украине.

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Об этом во время телефонного брифинга заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, также готовятся индивидуальные наказания для лиц, причастных к войне в Украине.

"Я думаю, ближе к 24 числу вы увидите новый большой пакет санкций как со стороны США, так и всех наших партнеров по G7. Эти санкции расширят и углубят введенные ранее ограничения в определенных категориях, связанных, в частности, с ограничением потока технологий и оборудованием для российской оборонной промышленности и т.д.", – сказала Нуланд.

Кроме того, она добавила, что санкции также могут быть объявлены против других стран, которые помогают РФ обходить введенные ограничения. Имеются в виду схемы поставок в Россию из третьих стран ноутбуков, холодильников, другой бытовой техники с электронными компонентами, которые можно использовать для военной машины РФ.

"Мы собираемся также расширить наш экспортный контроль, чтобы охватить страны, которые помогают России. Мы публично говорили об Иране, КНДР, Китае. Но также есть другие страны, которые используются для обхода санкций", – заявила Нуланд.

По ее словам, более 200 000 россиян убиты или ранены, РФ потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных ее жителей" покинули страну.

"Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны. Что же несет эта война среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушение, потерю будущего. Потерю технологического и экономического потенциала, который возник бы в результате интеграции с нами. Так что более интересно, поддержит ли это российский народ", – сказала она.

Нуланд утверждает, что Путин достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине. А начатое РФ наступление на Донбассе, по ее словам, выглядит очень убого. Она заявила, что Украина планирует контрнаступление через некоторое время и подчеркнула, что США поддерживают нашу страну, а также считают, что украинцы сами должны решить, как воевать против РФ.

"Президент Байден говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах своих международных границ. Мы поддерживаем их, в том числе в подготовке ими следующего рывка, чтобы вернуть себе территорию. Если Россия перестанет воевать, эта война может закончиться завтра. Если бы Украина перестала воевать, Украине пришел бы конец. Так что это украинцам решать, как вести эту войну. Это украинцам решать, как они могут искать другие пути к миру, включая дипломатию", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о возможности ослабления санкций против страны-агрессора России. Но есть одно условие. Оно заключается в выводе государством-террористом своих войск с территории Украины. Также важно серьезное отношение РФ к переговорам.

Также OBOZREVATEL писал, что санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

А начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Кроме того, ЕС в ближайшие дни обсудит 10-й пакет санкций, его планируют согласовать накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. Под ограничения могут попасть журналисты Russia Today, "вагнеровцы", отдельные компании. Помимо этого, в Россию запретят доставлять строительное оборудование, а из РФ в ЕС – продавать битум, каучук, асфальт.

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