ГУР: Путин готовит россиянам "сюрприз" к годовщине начала войны против Украины

В России накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину запланирован ряд мероприятий на самом высоком уровне. В частности, российский президент Владимир Путин планирует 21 февраля выступить с обращением к Федеральному собранию РФ, а в Москве годовщину кровавой войны будут отмечать "праздничными концертами".

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Украинская разведка предполагает, что все запланированные мероприятия направлены на подготовку россиян к новой волне мобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По словам представителя украинской разведки, российская пропаганда активизируется с вероятной целью подготовить россиян к объявлению новой мобилизации. Поэтому в канун годовщины полномасштабного вторжения их будут "обрабатывать" с помощью концертов и громких заявлений.

"Пропаганду надо чем-то подпитывать. Этот ряд публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент. Эта пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и новой волне мобилизации", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что перед Кремлем стоит задача "убедить" население РФ гибнуть в войне, настоящих целей которой им так никто и не объяснил.

"Им (россиянам. – Ред.) объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, пожалуй, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и задавали бы какие-то вопросы. Возможно, и до этого тоже дойдет", – пояснил Юсов.

Изюминкой "торжеств" станет запоздалое послание Путина к Федеральному собранию. Конституция обязывает российского президента проводить это обращение ежегодно, однако в 2022 году это мероприятие отложили на неопределенный срок, сославшись на "напряженный график" диктатора. В настоящее время подготовка к посланию возобновлена.

Как заявил российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов, во время выступления перед Федеральным собранием Путин может объявить о новом наступлении на Украину. Также, по его мнению, кремлевский диктатор снова будет озвучивать привычные тезисы типа: "Мы не хотели воевать, нас заставили", "НАТО – агрессор", "Украинцы – фашисты", "Россия защищается".

Напомним, ранее в Кремле назвали дату, когда Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Диктатор выступит перед российскими сенаторами 21 февраля.

Как заявил спикер Путина Дмитрий Песков, новое послание диктатора будет посвящено "текущей ситуации". Путин будет говорить о войне России против Украины, а также вспомнит про экономику и социальные вопросы.

Также сообщалось, что Кремль планирует провести митинг-концерт в "Лужниках" в канун годовщины вторжения в Украину. 22 февраля в рамках "концерта" российские власти намерены агитировать россиян за мобилизацию на войну. На стадионе устроят площадки на военно-патриотическую тематику – так, как понимают ее в Кремле.

А в годовщину полномасштабной войны в России готовятся показать провоенный концерт. Российские "ура-патриоты" из шоу-бизнеса заранее приняли участие в записи циничного действа, которым россиянам предлагают отпраздновать огромные потери России в живой силе: к утру 15 февраля они достигли почти 140 тыс. человек.