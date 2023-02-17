Си Цзиньпин в годовщину вторжения РФ в Украину выступит с речью о мире

Государственный лидер Китая Си Цзиньпин готовится выступить с речью о целесообразности "мира во всем мире" 24 февраля, в годовщину вторжения России на украинские территории. Таким образом он продемонстрирует миру позицию нейтралитета, которую последние месяцы пытается занимать Пекин.

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О планах китайского правителя сообщает Sky News, ссылаясь на слова министра иностранных дел Италии Антонио Таджани. Тот в свою очередь получил сведения от своего коллеги из МИД Китая Вана И.

"Вчера состоялась наша первая дипломатическая встреча в Риме. Тогда Ван И рассказал, что Си Цзиньпин готовится к речи в годовщину начала войны в Украине", – передает издание слова чиновника.

Отметим, что на протяжении 12 месяцев широкомасштабных боев в Украине Цзиньпин преследовал интересы своего государства, пытаясь сбалансировать свои связи с Западом. Как правило, Китай отказывался продавать оружие России и не вмешивался напрямую, надеясь сохранить доступ к мировому рынку. В то же время, как отмечает западная пресса, он дипломатически координировал свои действия с Москвой и воспользовался льготной российской нефтью.

РанееOBOZREVATEL сообщал, что Си Цзиньпин публичновыразил поддержку Ирану, который помогает России в войне против Украины, "в защите национального суверенитета". Главы обоих государствподписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

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