'Готов изменить мир': в России попытались 'оживить' Жириновского. Видео

В России всеми силами пытаются "воскресить" одиозного политика Владимира Жириновского, о смерти которого стало известно более года назад. В РФ даже создали нейросеть "Жириновский", которая говорит его голосом и может генерировать ответы на различные вопросы.

Видео дня

Об этом 13 июня сообщили российские пропагандистские СМИ. В Либерально-демократической партии России (ЛДПР) показали, как работает нейросеть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жириновский готов изменить мир, если это приведет к процветанию России и защите интересов русского народа", – ответил искусственный интеллект голосом умершего политика.

Известно, что нейросеть "Жириновский" создали на базе более 18 тысяч часов интервью и выступлений политика за более чем 30 лет.

Официально ее презентуют на Петербургском экономическом форуме, который стартует 14 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в России устроили "акцию" для фанатов мертвого лидера ЛДПР Владимира Жириновского в компьютерной игре Minecraft. Там создали его 200-метровый памятник и провели "демонстрацию", однако что-то как всегда пошло не так.

– В России одиозного главу партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года, предложили причислить к "лику святых". Его сторонники считают скандального политика "пророком современности и героем своего времени".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!